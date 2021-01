1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 02 Enero 2021

Tras 17 años de litigio, la Corte Constitucional emitió -el miércoles 30 de diciembre de 2020- el fallo en la acción constitucional de incumplimiento de sentencia No. 13-15-IS, presentada por la Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT) en contra de la compañía Convergia INC, frente a sus ilegítimas acciones, donde planteaban un reclamo injustificado de 19 millones de dólares por un contrato terminado unilateralmente en el 2001 por la ExPacifictel, debido a incumplimientos por parte de Convergia INC.

En esta sentencia, que falla a favor de la CNT, además se dispone que la compañía Convergia INC., devuelva 3 millones de dólares más intereses, que fueron ilegalmente embargados por disposición viciada del juez que manejaba la causa. La CNT contratará un peritaje a fin de calcular estos valores totales.

Este fallo constituye un precedente histórico al no permitir que se concreten las ilegítimas pretensiones de Convergia INC., que demandaba a la CNT por más de 19 millones de dólares y pretendía el remate de bienes de la empresa pública, destinados a la prestación de servicios.

La Corte Constitucional ordena además al Consejo de la Judicatura, investigar a los jueces por el incumplimiento a su resolución; lo cual ayudará a la Fiscalía en la indagación, planteada por la CNT en febrero de 2020, por presuntas irregularidades en el accionar de los jueces.

La actual administración de la CNT, ante la amenaza de embargo de bienes públicos en enero de 2020, presentó ante la Corte Constitucional dos escritos, el 7 y 12 de febrero del presente año, solicitando audiencia pública, para que pueda conocer y resolver el incumplimiento de sentencias, dictámenes y resoluciones, presentada en agosto de 2015. Dicha audiencia fue convocada para el 20 de febrero de 2020, a la cual no compareció el juez del proceso.

La oportuna coordinación entre la CNT, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado, salvaguardaron los bienes de la empresa pública, que son propiedad del Estado y de todos los ecuatorianos.