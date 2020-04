1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 22 Abril 2020

Jorge Célico, entrenador de la sub-20 de Ecuador, recordó con emoción lo que significó haberse coronado campeones del Sudamericano Sub-20 que se disputó en Chile entre enero y febrero de 2019. En diálogo con El Universo el estratega rememoró la celebración de los jugadores y cuerpo técnico en el hotel de concentración.

"Lo recuerdo con una alegría terrible (el título del Sudamericano). Ha sido un honor haber conseguido con este país su primer título Conmebol y haber hecho feliz al menos durante un mes a la gente", manifestó el DT durante el diálogo a través de Instagram Live.

En cuanto a los festejos luego de coronarse el argentino apunta que "fue divino" porque "al principio no entendíamos lo que pasaba".

"Fue muy fuerte tener en el campo de juego, en el momento que fuimos a ver la copa, a Argentina y Brasil, que habían terminado de jugar. De ahí fuimos al hotel llenos de alegría y los chicos festejaron sanamente, nada de excesos porque no lo permitimos. Nosotros (cuerpo técnico) fuimos a una habitación escuchamos música, lloramos, nos abrazamos. Fue algo maravilloso", agregó.

Célico manifestó que ha conversado con sus dirigidos durante la pandemia, incluyendo a Leonardo Campana, futbolista del Wolverhampton inglés y diagnosticado con COVID-19 hace varias semanas.

"A través de las redes sociales he conversado con muchos de esos chicos. Leonardo (Campana) es uno de ellos. Me alegro mucho que haya salido de ese 'problemita'. He conversado con la 'Máqunina' Quintero, Alcívar, Richard Mina, Rezabala, Moisés Ramírez y otros chicos. Todos están muy bien", señaló.

Bronce mundial en Polonia-2019 con la selección sub-20, el exentrenador de Universidad Católica dio su punto vista sobre una posible vuelta a la actividad profesional.

"Se mezclan dos situaciones de la pandemia. Primero hay que ver la parte económica. Hay mucha gente que tiene obligaciones o intereses económicos en el fútbol que deja de lado, muy mal hecho, la parte sanitaria. Primero hay que precautelar la sanidad y la salud de todo el mundo, entre ellos los jugadores. El fútbol volverá cuando tenga el marco de seguridad para los que juegan", puntualizó. (El Universo)