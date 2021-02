1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 30 Enero 2021

RECUERDO. Al término de cada maratón, Insuaste se toma una foto con la misma pose. Cortesía personal.

El reto busca recaudar fondos para personas con discapacidad intelectual y se ha hecho por las calles de Guayaquil. Mañana es la última jornada.

Por: Felipe Núñez, estudiante de periodismo de la USFQ

2100 kilómetros. El equivalente a caminar por toda la carretera de la Costa ecuatoriana de ida y vuelta. Esta es la distancia que el ultramaratonista Ronald Insuaste planea finalizar hasta mañana.

El guayaquileño ha sido partícipe de otros retos sobrehumanos en el pasado. Por ejemplo, en 2015, corrió en una caminadora durante 24 horas sin parar, registrando 218 kilómetros. Ese mismo año, recorrió 664 kilómetros en seis días, lo que supuso un récord sudamericano.

En 2020, Insuaste se marcó un nuevo objetivo, correr 50 maratones en 50 días seguidos y lo ha hecho por las calles de Guayaquil y la Vía a Samborondón. Su aventura comenzó el 13 de diciembre y ha tenido sus altas y bajas. “Durante los primeros quince días me fue bastante bien. Iba rápido, hacía menos de cuatro horas diarias”, explica el ultramaratonista.

Sin embargo, los días 17 y 18 le causaron más dificultades. “Mi cuerpo comenzó a sentir la fatiga. Me demoré cinco horas y media en terminar esas maratones”.

Las lesiones también complicaron al deportista. “Tuve hinchazones en los pies y algún desgaste en la cadera, pero ahora me siento en buenas condiciones y he bajado mi tiempo a 4 horas y cuarto”.

Para su recuperación, Insuaste cuenta con un equipo de trabajo comprendido de un fisioterapista, un masajista y también personas encargadas de la logística. “Ellos me ayudan con los puntos de hidratación y la comida. Me acompañan durante toda la maratón en un carro”.

Después de su maratón matutina, el atleta toma tres horas para recuperarse. Se ducha, desayuna y descansa para recuperar energías y dedicarse a sus labores diarias. Insuaste es maestro de cultura física en un colegio fiscal, pero está realizando sus actividades de manera virtual.

Sonnia Gallo, encargada de la logística, explica que las rutas fueron creadas a partir de la experiencia de Insuaste. “Son trayectos amigables, él ya conoce los recorridos, pero los adaptamos y cambiamos para que no sean monótonos”.

Insuaste dice que los lunes son sus ‘días libres’, pero esto no significa que él deja de correr su maratón. “Él se da la libertad de hacer un circuito cerrado. Da tres vueltas al Malecón 2000. Es un descanso para él, le evita molestias”, comenta Gallo.

Apoyo del público

Los guayaquileños han acompañado al atleta durante su reto. Cortesía personal.

En cada barrio, la gente se suma a las maratones de Insuaste. “Me acompañan cinco, diez, quince kilómetros. Ellos eligen cuánto tiempo quieren seguir a mi lado”, exclama el guayaquileño. Su mejor momento fue el día 28, cuando lo acompañaron 30 personas al mismo tiempo. Para evitar riesgos de contagio, cada corredor debe mantener la distancia adecuada mientras cumple la ruta.

Correr al lado de Insuaste también aporta a una causa benéfica. Los interesados pueden optar por inscribirse por 20 dólares y podrán tener el número exacto de kilómetros que han recorrido junto al ultramaratonista. “Hemos tenido bastante acogida. Hasta ahora tenemos entre 70 y 80 inscritos”. Los fondos van a la fundación Fasinarm, que ayuda al desarrollo de personas con discapacidad intelectual.

“A pesar de la pandemia, hemos motivado a la gente a volver a hacer actividad física”, dice el atleta, que se ha convertido en un modelo a seguir para sus conciudadanos.

Insuaste también tiene sus propias motivaciones. “Veo videos en YouTube. Me informo de los récords. Pienso: si ellos puede llegar a tales extremos, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo?”.

Gallo lo compara con el personaje de la película ‘Forrest Gump’. “La gente se une a él y si él se detiene a tomar agua, todos se detienen al mismo tiempo”, recuerda mientras suelta una carcajada.

El último día

RÉCORD. Insuaste tiene proyectado romper la marca mundial de maratones consecutivas. Cortesía personal.

Para Insuaste, el 31 de enero deberá ser como una última etapa del Tour de Francia. “Quiero que sea una fiesta, un paseo. Nadie va a competir, solo queremos divertirnos”.

La convocatoria tendrá lugar en el Hospital del Día, en la avenida Eloy Alfaro y Argentina, a las 4 de la mañana y la largada una hora después. “Invitamos al público a acompañar a Ronald en este último día”, dice Gallo.

La meta será en el Hemiciclo de la Rotonda, en la 9 de Octubre y Malecón. “La llegada simbólica será tocar la espada de Bolívar”, espera el guayaquileño.

¿Y qué sucederá al día siguiente, el 1 de febrero? Insuaste aún no tiene una idea clara de que pasará al término de las 50 maratones. “Tal vez continúe, tal vez avance una maratón más, depende de cómo reaccione mi cuerpo”.

Gracias a su monumental esfuerzo, el atleta ha sido invitado a correr en otras localidades del país. Esto le ha dado a Insuaste una idea interesante. “Me estoy planteando correr una maratón en cada provincia de Ecuador”.

Él también habla sobre un posible récord mundial. La marca actual pertenece al español Ricardo Abad, que realizó 607 maratones en 607 días. “Lo que estoy haciendo no representa ni el 10%, pero tengo la proyección para realizarlo en el futuro”, aspira el destacado deportista.

FICHA TÉCNICA Ronald Insuaste Correa

Ultramaratonista

Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1987 (33 años)

6 de abril de 1987 (33 años) Lugar de nacimiento: Guayaquil ¿CÓMO AYUDAR? Sumando Kilómetros por Fasinarm

Inscripción: 20 dólares

20 dólares Página web: dm3.com/carreras/ RUTA FINAL

Fecha: domingo 31 de enero de 2021

Inicio: Hospital del Día, Av. Eloy Alfaro y Argentina

Hora: Convocatoria – 4 am

Largada – 5 am

Llegada: Hemiciclo de la Rotonda, Av. 9 de Octubre y Malecón