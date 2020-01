1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 15 Enero 2020

El Dr. Ramón Barredo anunció su renuncia irrevocable como vicepresidente administrativo de Barcelona Sporting Club por medio de una carta enviada a Marcador de El Universo.



"Debido a las razones que expresé en la segunda reunión de Directorio celebrada el 8 de enero de 2020, las mismas que no han sido aceptadas, no me queda otro camino que la dolorosa presentación de mi renuncia", explica el exdirectivo en el documento.



Ahora, con la renuncia del Dr. Barredo, un total de nueve dirigentes han presentado su renuncia al directorio del equipo 'amarillo'. El 3 de diciembre habían iniciado sus labores, cuando Alfaro Moreno fue posesionado como presidente. (Ecuavisa)