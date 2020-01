El Universo de Guayaquil

Detalles Publicado el Martes, 21 Enero 2020

Por primera vez, China se convierte en el segundo destino comercial de exportaciones no petroleras de Ecuador, superando a Estados Unidos y detrás de la Unión Europea.

Así lo refleja el informe de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) elaborado con las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).

El reporte indica que el camarón fue el producto más adquirido por los orientales.

Se registraron 1925 millones de dólares –entre enero y noviembre de 2019– con el 78 % de participación en el total de las ventas.

Seguido del banano con $211 millones y la madera con $96 millones. Los tres productos tienen 91 % de participación en el mercado y suman $2232 millones en exportaciones de un total de $2462 millones.

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura, señala que históricamente Estados Unidos ha sido uno de los principales socios comerciales y que la integración con China conllevó al aumento de exportaciones.

Por su parte, Daniel Legarda, presidente del directorio de Fedexpor, indica que las cifras son pasos importantes.

“China es un gran consumidor y hay que aprovecharlo de la mejor manera. Creo que los acercamientos a nivel comercial que se tengan siempre van a ser positivos”, indica.

Además, comenta que los desafíos comerciales del Ecuador son la diversificación de los productos en el mercado.

Con esto concuerda Camposano y menciona la necesidad de un acuerdo comercial que mejore las condiciones arancelarias de algunos productos.

“Hay ciertos productos que no van a poder crecer mientras no tengamos un acuerdo que garantice que el arancel no sea competitivo”, afirma.

En tanto, en septiembre de 2019, cinco empresas exportadoras de camarón fueron sancionadas por China luego de alertas de supuestos brotes de las enfermedades mancha blanca y cabeza amarilla. Y en noviembre se levantaron las sanciones. Esto, según Camposano, hizo que diez millones de libras de camarón no se pudieran exportar en septiembre.

Tanto Legarda como Camposano dicen que hoy se cumplen con nuevos requisitos y existen más controles.

