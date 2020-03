1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El ex gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE), Carlos Julio Emanuel, y miembro del Foro de Economía, ha propuesto una medida radical para enfrentar la crisis económica y sanitaria que enfrenta el país, derivada de la pandemia del coronavirus y la caída de los precios del petróleo: la cesación de pagos a los acreedores externos.

Emanuel en diálogo exclusivo con Carlos Vera, director del programa "Así Amaneció", de WQ Radio, explicó que la única variable que tiene el Gobierno Nacional es la deuda externa, "no hay otra". Este momento no hay acceso a los mercados internacionales y no cabe frente a las siguientes necesidades de recursos que se destinen los pocos recursos a otros requerimientos que no sea la emergencia sanitaria y económica.

Hasta fin de mes el Ecuador tiene obligaciones por alrededor de 1.400 millones de dólares. La idea -dice Emanuel- es que esos recursos sirvan como fondos de contingencia frente a los problemas.

"Una cesación de pagos inmediata de los bonos de la deuda, seguida de una renegociación de la deuda con China, son los dos puntos fundamentales de la propuesta".

La idea es que el Gobierno tenga recursos para enfrentar la emergencia y oxigenar el aparato productivo, frente a otras propuestas que han surgido en los últimos días por un grupo de economista.

Aunque no dio nombres Emanuel, se refiere a Abelardo Pachano, ex presidente de la Junta Monetaria, y un grupo de economistas que proponen bajar los sueldos, aumentar los aranceles, entre otras, acciones que van en contracorriente de lo que están haciendo los gobiernos inteligentes del mundo. (II) (WQ Radio) (jtr)