Detalles Publicado el Martes, 31 Marzo 2020

La Corporación Financiera Nacional (CFN) cumpliendo con las disposiciones de “El Gobierno de Todos” presenta el mecanismo de Diferimiento Extraordinario de Obligaciones Crediticias, con el que se difieren los pagos de marzo, abril y mayo del presente año, siempre y cuando sea solicitado por el cliente. Podrán acogerse a este beneficio todas las operaciones vigentes en CFN o vencidas hasta por 120 días.

Esta solución de diferimiento extraordinario se implementa en dos modalidades: sin y con ampliación de plazo. En el caso de un diferimiento sin ampliación de plazo, el cliente de CFN tendrá un periodo de gracia total -dependiendo del tipo de dividendo que tenga la operación crediticia- y (previa solicitud) que permitirá la flexibilidad necesaria para que se genere una nueva tabla de amortización y el cumplimiento de cancelaciones.

Los intereses no cobrados se repartirán en los dividendos de los siguientes 12 meses de acuerdo al tipo de pago que tenga la operación -sea mensual, trimestral o semestral. El capital no cobrado se dividirá hasta el final del periodo del crédito, manteniendo el mismo plazo de la operación inicial; es decir, el cliente cuenta con gracia total en sus dividendos por 3 meses (marzo, abril y/o mayo) en el que no pagará ni capital ni interés.

Este mecanismo se implementa una vez que el cliente de manera voluntaria solicite el diferimiento a través de la página web de la CFN www.cfn.fin.ec y apruebe la nueva tabla de amortización emitida por la CFN.

En la modalidad de diferimiento con ampliación de plazo, puede ser solicitada por el cliente o sugerida por CFN, con una propuesta de refinanciamiento y una nueva tabla con ampliación de plazo. Se les concede 3 meses de gracia total (no pagará ni capital ni interés), adicional el cliente puede solicitar hasta 9 meses adicionales con gracia parcial (en este periodo solo paga interés) previo análisis por parte del Comité.

Para acogerse a este diferimiento, el cliente deberá cumplir los requisitos que constan en la web de la entidad. De esta manera, el cliente presentará el flujo de caja proyectado y un plan de negocios ajustado, la CFN remitirá la nueva tabla de amortización con una ampliación de plazo adecuada. El cliente aprueba la nueva tabla de amortización e inmediatamente se acogerá a esta solución extraordinaria de pago.

Con estos beneficios, la CFN apuntala el desarrollo productivo del país, preocupándose de que nuestros clientes logren un alivio financiero y liquidez para reactivar su empresa. Para solventar cualquier duda, la CFN atiende de manera virtual por Videollamada CFN a través de la plataforma ZOOM. Allí, puede agendarse una cita y contactarse directamente con nuestros asesores. Además de disponer información permanente en www.cfn.fin.ec y redes sociales.