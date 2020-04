1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 01 Abril 2020

Javier Díaz Crespo, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), explicó que ese sector vende más del 90% de lo que produce en el mercado interno, y desde hace 15 días está casi completamente paralizado.

“Venimos de un 2019 en el que cayeron 7% las ventas totales, empujados por los hechos de violencia acaecidos en octubre. Si el Gobierno no define medidas enfocadas en mantener los flujos de caja en positivo, muchas compañías no podrán superar esta crisis, con el efecto en la destrucción de empleo formal”, dijo.

Uno de los principales pedidos es que el Gobierno aproveche las capacidades de provisión y producción de insumos y dispositivos médicos que tiene los textileros nacionales. Con eso, en medio de la crisis sanitaria, se podría impulsar esa industria; y, al mismo tiempo, solucionar la urgente necesidad de tener hospitales y centros de salud con todo lo necesario.

“Como industria ponemos a disposición nuestra capacidad instalada para proveer de dispositivos médicos textiles al sistema de salud público. Queremos apoyar en esta emergencia y, en lo posible, reactivar la producción nacional. Cuenten con la oferta de gasas, algodón, toda la línea de dispositivos quirúrgicos descartables, y la lencería quirúrgica y uniformes hospitalarios hechos en el país”, aseveró Díaz.

Roberto Landázuri, mediano empresario del sector, comentó que están conscientes que de la situación actual saldremos, como país, con la ayuda de todos; por lo que las autoridades deberían articular mejor los esfuerzos con los productores nacionales para actuar de forma rápida. “Nosotros paramos, pero seguimos teniendo cuentas por pagar, impuestos y aportaciones. Démonos la mano y utilicemos las herramientas que tenemos para aprovisionar los hospitales y a nuestros médicos”, contó.

Sin liquidez no hay empresa

Díaz recalcó que están enfrentando el peor escenario para una compañía formal, que es tener cada vez más problemas de liquidez o falta de recursos.

“A pesar de que hemos hecho innumerables planteamientos y sugerencias de medidas paliativas, ha generado mucha preocupación, e incluso sorpresa, que las primeras medidas tributarias tomadas por el Gobierno nacional para que las empresas superen la crisis no beneficiarán a la industria textil”, añadió.

Su mayor preocupación es tener más tiempo para pagar. No están solicitando condonaciones. Si no se toman medidas de alcance más amplio, y no solo para ciertos sectores, las pérdidas serán mucho mayores de las ya existentes. (La Hora)