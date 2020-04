1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 13 Abril 2020

La pandemia ha generado consecuencias nefastas para la economía ecuatoriana, impactando directamente el empleo. La gran mayoría de empresarios no tienen liquidez en sus cajas y, con la actividad comercial paralizada, el pago de la nómina resulta poco menos que imposible.

Ante este complejo escenario, el Ministerio del Trabajo ha previsto algunas medidas para preservar los puestos de empleo. Se ha autorizado la reducción de la jornada de trabajo, aplicando hasta el 25% de rebaja en la remuneración. También se ha previsto la suspensión de la jornada que implica dejar de laborar y, cuando pase la crisis, recuperar las horas pagadas sin recargos. Finalmente, el Ministerio ha autorizado a modificar los horarios y días de trabajo, siempre que haya dos días consecutivos de descanso y no se superen las horas máximas diarias de labor.

A pesar de la existencia de estas medidas, algunas empresas han optado por terminar las relaciones laborales por fuerza mayor, según lo que señala el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. Esta norma permite finalizar los contratos de trabajo cuando haya un evento que imposibilite el trabajo, tales como: incendios, explosiones, plagas, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar”. Esta es una medida muy grave para los trabajadores porque, si se aplica, el empleador no debe pagar ninguna indemnización ni bonificación como sí ocurre, por ejemplo, en el despido intempestivo.

¿El Decreto Ejecutivo 1017 que suspendió la jornada laboral y suspendió la movilidad y las actividades económicas por la emergencia sanitaria es un evento de fuerza mayor? La posición mayoritaria de juristas corrobora que la emergencia sanitaria que vivimos sí lo es. Existen tres requisitos que se cumplen: el primero, que sea un suceso imprevisible, o sea, que ni el trabajador ni el empleador pudieron prever con antelación. El segundo, que sea irresistible, o sea, que no haya forma de oponerse a sus efectos. El tercero, que no haya sido causado la voluntad de las partes, lo que evidentemente se cumple.

¿Podrían los empleadores terminarse los contratos de trabajo por esta causa? Las opiniones de los abogados son diversas, pero todos coinciden en que hay que revisarlo caso por caso. Por ejemplo, si una industria lechera es destruida por un terremoto, los puestos de trabajo de los operarios podrían terminar por fuerza mayor, pero los funcionarios de oficina de la empresa en la ciudad podrían seguir laborando, entonces, ellos no sufrirían el efecto de la fuerza mayor. Por último, debe considerarse que esta medida deberá ser el último recurso, pues si existen otras alternativas, por ejemplo, suspender la jornada, reducirla o llegar a un acuerdo especial con el empleado, la empresa debería preferirlas antes de finiquitar la relación por fuerza mayor.

Finalmente, es importante recordar que la empresa no necesariamente debe liquidarse para que se puedan terminar los contratos de trabajo por fuerza mayor. De hecho, si se liquida, el empleador debe pagar las indemnizaciones normales por despido intempestivo, según el artículo 193 del Código del Trabajo. (Vistazo)