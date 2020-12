1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 28 Diciembre 2020

Francesca Ferrero, presidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas, afirma que no existen datos que justifiquen la implementación de las nuevas medidas restrictivas y que, en el caso de su sector, la mitad de la facturación se da a partir de las 20:00, hora límite hasta la que ahora los comercios pueden expender libremente.

"Fuimos los que creamos las medidas de bioseguridad y protocolos, no entendemos porqué nos limitan con el 30% de aforo. No aguantamos este tipo de medidas. En la aerovía están trabajando al 300%, esto no tiene lógica”, dijo en entrevista con Radio Sucesos.

Dice que un Gobierno con 89% de falta de acogida, "que le quita la navidad a la gente y no brinda oportunidades, obliga a los ciudadanos a pensar salir del país. Están usando la necesidad de la gente para hacer poliquitería".

"Espero que las autoridades hayan revisado la información entregada para que reconsideren las restricciones. El miedo dura años, si queremos avanzar, avanzamos, si queremos retroceder, retrocedemos", apuntó.

Restricciones y toque de queda incrementarán caída de ventas en, al menos, $2000 millones

'Nuevas medidas del COE Nacional sepultan al sector turismo'|Presidente de Federación de Cámaras de Turismo

Restricciones no afectarán la movilidad de los sectores estratégicos

Yunda dice que sanciones por incumplir restricciones podrán ser de índole penal

En Guayaquil, no se retirarán carros de la vía pública ni sancionarán|Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil

Romero preocupado por nuevas restricciones: se esperan caídas del 22% en las ventas

Francisco Andino: estamos sufriendo el castigo del gobierno por la indisciplina colectiva

Terminales Terrestres con nuevos horarios de atención

Zaldumbide: es lamentable que se siga improvisando y tomando decisiones sin fundamento técnico

Robalino: hay que mantener las actividades productivas para evitar una pandemia económica

Salvoconductos emitidos por el Municipio de Quito se suspenden desde el 24 de diciembre

Los docentes se mantendrán en teletrabajo

Municipio de Ambato habilita tres puntos autorizados para comercializar monigotes

Gremio hotelero ha perdido el 70% de reservas por las medidas de restricción

Quito y Guayaquil, las ciudades con más incidentes en Navidad

La venta y quema de monigotes estará suspendida en Quito|Erika Jiménez, directora jurídica de la AMC

Se aplicarán controles las 24 horas, en los ejes viales nacionales

Hasta agosto, las pérdidas del sector turístico llegaron a USD 1.900 millones