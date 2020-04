1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 12 Abril 2020

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, recordó la noche de este domingo los anuncios hechos por el presidente de la República, Lenín Moreno, entre los que entra un plan de respuesta sanitaria, económica y social "a la triple emergencia a la que nos enfrentamos, enfocándose en lo inmediato: la resistencia de la nación durante el confinamiento" por el coronavirus.

Para la reactivación, recuperación, preservación del empleo y del tejido productivo, Martínez pidió entender que la economía de Ecuador tiene cinco grandes restricciones: no tiene espacio fiscal, no tiene ahorros públicos, no tiene reservas internacionales suficientes, no tiene acceso a los mercados y no puede expandir el crédito si no recibe dólares de afuera.

"Los ingresos petroleros caerán en 2,500 millones y el ingreso tributario en 1,800 millones más. La economía podría decrecer en más de 4% del PIB, por lo que la capacidad de apoyo a la reactivación económica, va a depender tanto de los recursos que podamos levantar en el exterior, del esfuerzo colectivo, de la renegociación de la deuda y la reducción del gasto público innecesario".

En tanto, para evitar la generalizada destrucción de empresas y plazas de empleo, se incluirá en el proyecto de Ley de Emergencia Humanitaria un régimen en el que el acuerdo entre las partes (empleadores-empleados) será la norma. "Este régimen permitirá que todos los aspectos relevantes para el funcionamiento de la economía se puedan acordar, con la finalidad de preservar al máximo posible los trabajos y las fuentes de esos trabajos".

"Por ejemplo, para evitar despidos se podrán acordar nuevos salarios; se podrá acordar jornadas diferentes de trabajo, así como también extensiones de plazos y períodos de gracia para las deudas, reducciones de cánones de arriendo, etc".

Martínez destacó que evitar los despidos es el objetivo, por lo que el gobierno establecerá garantías para que los más débiles no salgan perjudicados. "Las empresas que se acojan al régimen de acuerdo entre partes no podrán pagar dividendos durante el periodo de recuperación y deberán comprometerse a preservar las fuentes de trabajo que se hayan acordado".

Por su parte, el Estado ofrecerá apoyos crediticios y de liquidez a las empresas trabajadores que hayan llegado a acuerdos. "En aquellos casos en los que, lamentablemente, las partes no puedan acordar y las empresas deban cerrar, se acogerán a un régimen de liquidación que tendrá vigencia temporal (2 o 3 años) y que será claro, sencillo y expedito".

El ministro habló de otras medidas y las acciones para salir adelante como la renegociación de la deuda externa para contar con más recursos para destinar a los más pobres.

"Los subsidios deben ir a los más pobres a través de transferencias directas. También debemos proseguir con la aprobación de reformas importantes que ya estaban preparadas, como el código de finanzas públicas, el código monetario, y la ley de empresas públicas". (PMB)