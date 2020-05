Programa 'Emergencia Nacional' con Carlos Vera

Detalles Publicado el Lunes, 04 Mayo 2020

Sin rodeos. Alberto Acosta Burneo, analista, expresa que hay que entender que estamos frente a una triple crisis, "esto no es un problema estrictamente sanitario, es sanitario pero también económico y social".

Esto no se puede solucionar desde un solo punto de vista, hay que encontrar del equilibrio. Desde lo médico la solución es quedarse en casa tres, cuatro o cinco meses, pero qué hemos causado: un problema económico y social de una población que vive del día a día, que si no trabaja no come.

Por eso -dijo- hay que llegar a esos equilibrios tratando de solucionar la mismo tiempo el problema de salud, económico y social, y eso es más complejo que decir el lunes volvemos a trabajar. "No es así. Tenemos que hacer las cosas distintas, y es por eso que creo que es el momento de dar ese giro total".

Ese giro toral se refiere a una economía que atraiga la inversión, atractiva al emprendimiento, para eso debemos liberar la economía de trabas burocráticas y de una cantidad de impuestos que no son competitivos, limitar el gasto público y reformas estructurales. (Emergencia Nacional) (jtr)