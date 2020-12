Ministro hará una reducción del 10 % del gasto

Detalles Publicado el Jueves, 24 Diciembre 2020

El ministro de Economía, Mauricio Pozo, explicó que el país cerrará el año fiscal con un impacto en sus finanzas de 8.000 millones de dólares menos en las recaudaciones. La causa: la crisis económica y la pandemia.

Refirió que los menores ingresos fiscales obedecen a una baja recaudación tributaria, disminución de ingresos petroleros, el precio se fijó originalmente en 51 dólares y el promedio quedará en alrededor de 38 dólares. Sin apoyo internacional había sido muy difícil mitigar esta crisis.

Sin embargo, hay un hecho de raíz que afecta negativamente y de manera permanente: un estado sobredimensionado, obeso. Para el próximo año se espera reducir en un 10 % el gasto. Aclaró que no habrá despidos, lo que se hará es una reducción en el gasto, lo que sí se hará es no llenar las vacantes, no habrá renovación de ciertos contratos, no se contratará nuevo personal, las consultorías quedan fuera, entre otras acciones. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa