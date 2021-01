Alberto Acosta, analista

Detalles Publicado el Lunes, 04 Enero 2021

Alberto Acosta, analista, dijo que le preocupa que no quieran ver la realidad, no perciben que el origen del problema que tenemos en el Ecuador, este se inició con la bonanza petrolero con un exceso de gasto público que creció demasiado y que no es sostenible en el tiempo.

De tal forma que desde el 2013 vivimos del endeudamiento, años tras años del “tarjeteo”, de la “mashicard”, y vemos que un candidato nos dice que la solución es más gasto, lo cual es un claro ejemplo del populismo económico. (jtr)

Fuente: Video/Ecuador Tv

