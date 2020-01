1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 75% (2 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 07 Enero 2020

El 2019 no fue bueno en materia económica y el 2020 será complicado por la subida de impuestos a la empresa privada y al consumidor.

Así lo manifestó el presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) y del Comité Empresarial Ecuatoriano, Patricio Alarcón, al criticar que "en vez de fortalecerse el consumo en el país y dar facilidades al sector productivo lo que se ha hecho es cargarle con más impuestos que se traducen en una traba para la competitividad".

A su juicio, la economía está pasando por una recesión, los negocios no están crecimiento, no se aumenta la recaudación del Estado, no se generan nuevas fuentes de trabajo y por eso se ha caído en lo mismo del Gobierno anterior que es incrementar impuestos y eliminar deducciones.

La CCQ, informó, presentará una demanda de inconstitucional porque además se está buscando de crear un dividendo retroactivo.

Si bien Alarcón ve positivo que se haya eliminado el anticipo al impuesto a la renta para las Pymes, que restaban liquidez, lamenta que se haya colocado ahora un impuesto a las ventas que podría destruir el patrimonio de las empresas. "Eso va contra las normas tributarias porque los impuestos se deben pagar sobre las rentas y no sobre las ventas".

Sumado a todo esto, están los impuestos a los dividendos que afectan a la empresa extranjera y causan una inseguridad jurídica, además hace menos rentable al Ecuador como atractivo para invertir, agregó.

El representante gremial apuesta, en tanto, porque el Gobierno ajuste sus niveles de gastos y busque alternativas para más ingresos, "algo que no ha hecho".

Entre las alternativas para financiar el déficit propone:

Focalizar los subsidios

Dejar de gastar en empresas públicas que generan pérdidas, 'deben ser cerradas'

Bajar la estructura del Estado, fusionando o cerrando las instituciones que no generan valor al ciudadano

Delegar la administración de petroleras e hidroeléctricas a empresas privadas

Impulsar el sector de las telecomunicaciones

Traer más inversión para generar más fuentes de empleo

Reiteró que los impuestos están dirigidos a todos los ciudadanos y que ningún país del mundo sale adelante sin el apoyo del sector privado.

"Se requiere de un cambio de modelo: no se puede seguir gastando tanto, colocando trabas al sector productivo y manejando los sectores estratégicos. Se necesita de un giro del modelo económico".

En cuanto al 2020 en materia política, considera que el año va a estar también complicado para hacer reformas porque los partidos políticos se van a dedicar a hacer campañas. "No sé si pueda pasar una reforma laboral ni una nueva reforma tributaria por el costo político que generará", sentenció. (PMB)