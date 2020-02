1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 96% (5 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 04 Febrero 2020

Fabricio Correa, hermano del expresidente de la República, Rafael Correa, explicó, en Frontalmente, por qué no se presentará como testigo en la audiencia de juicio del caso ‘Sobornos 2012-2016, en la que su consanguíneo, figura como líder de una organización delictiva.

"Es público y notorio que estoy peleado con la banda rosa desde el 2009, por lo tanto, no puedo aportar nada de lo que haya ocurrido en el 2012", dijo.

Asimismo, recalcó que su declaración fue sacada de contexto por la Fiscalía. Se asumió como que él decía que su hermano era líder de la organización delincuencial.

"Me pregunta la fiscal: '¿Rafael Correa era líder de Alianza PAIS? , sí, pues era el líder político. ‘¿Y Pamela Martínez era amiga de Rafael?’, sí, era amiga desde chiquita de los boy scouts por eso le manejaba sus temas personales (…) Eso, de ahí ha decir que yo soy elemento de convicción hay kilómetros", aclara.

En este sentido, señala que se excusó apelando en el derecho constitucional de no declarar contra su hermano, porque era la única motivación legal para no asistir a un caso en el que no tiene nada que aportar.

Odebrecht y Alianza País

En referencia a una supuesta financiación irregular a la campaña presidencial de Rafael Correa, que implica Odebrecht, explica que fue su informe el que hizo que la constructora brasileña fuera expulsada de Ecuador. Además recalca que cuando él estuvo, se rebajó el 20% en el proyecto Carrizal-Chone y se devolvió el proyecto Baba que "se lo habían cogido con un fidecomiso".

"Con esto dejé blindado a Rafael (Correa) de cualquier acusación de corrupción", aseveró.

Alexis Mera y la compra de jueces

Correa señala que luego de las preguntas de la fiscal, le entregó "para recuperar el tiempo" un caso de cohecho en contra de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia.

Allí le dio unos correos emitos desde @presidencia.ec, donde Mera ordenaba comprar jueces con favores en la Corporación Financiera Nacional (CFN), para que dicte fallos inclinados a sus causas personales.

Denunció que, por disposición suya (Alexis Mera), un magistrado, a quien identificó como Pedro Veloz, fue destituido porque el exmagistrado dispuso que el exsecretario jurídico abra su contabilidad para demostrar las supuestas irregularidades.

En 2008, dijo Correa, demandó a Mera por estos hechos, sin embargo, agregó que él compró a otro Juez para dilatar el proceso hasta que prescriba la causa.

Señala que él le entregó todas las pruebas al exmandatario, pero este, prefirió jugársela por Mera.

Recalca que con los correos que están en la Fiscalía se anulan los contratos "chimbos" y se recupera parte de lo robado.

"Ahí está la plata (...) Les estoy dando una herramienta para recuperar el billete de la corrupción".

Además acota que ahí están también ayudará a los perseguidos para revertir las sentencias y "dar el contragolpe" contra toda esta "gente" que tienen que pagar el sufrimiento que le hicieron pasar a muchos ecuatorianos.