Detalles Publicado el Jueves, 06 Febrero 2020

Francis Romero, director de la Encuesta Click, ofreció un balance -en el programa Frontalmente- sobre cómo percibe el ecuatoriano la situación del país.

Entre el 25 y 26 de enero se encuestó a 760 personas cara a cara, en Quito y Guayaquil, y el resultado fue que ven el panorama es negativo. A un 63% de los hogares les preocupa perder su empleo o fuente de ingreso en 2020.

En cuanto a la preocupación por pagar los gastos básicos, el 96% de los ecuatorianos está preocupado de cómo cubrirán con estos costos en 2020. Adicionalmente, un 92% asegura tener deudas y el 78% está muy preocupado por no poder cumplir con tales obligaciones.

Para Romero, el Ejecutivo debe trabajar para que el problema económico no afecte a los ciudadanos y es que 7 de cada 10 personas cree que si situación personal y económica es mala. Para el 85% de los encuestados, en los próximos 6 meses, todo empeorará.

Antes de las protestas de octubre, 8 de cada 10 ecuatorianos decía que situación era buena y esto se volteó para el 2020. "Se necesita de un liderazgo y de alguien que enrumbe al país hacia una mejora económica. Todos los días se están perdiendo plazas de empleo".

A su juicio, tres años después el país está peor de como lo recibió el presidente Lenín Moreno. "Se quedó en que no recibió la mesa servida, en culpar al Gobierno anterior y no avanzar. Han mantenido las mismas prácticas de endeudamiento y no hay indicios de algún cambio".

Popularidad en "caída"

Apenas un 8% cree en la palabra del presidente Lenín Moreno, lo que quiere decir que un 92% de los ecuatorianos no ve credibilidad en su discurso y esa misma cifra considera que su gestión es mala.

Para el líder de la encuestadora, ha sido desmotivante ver como un mandatario que tenía un nivel de confianza tan alto haya perdido adeptos mes tras mes.

Imagen de líderes del país

Cynthia Viteri es la líder que trasmite una mejor imagen política y así lo ratifica el 54% de la población encuesta, le sigue Jaime Nebot con 49%, luego Jaime Vargas con 45%, Guillermo Lasso con 39%, Rafael Correa con 38%, Carlos Luis Morales con 36%, Paola Pabón con 32%, Otto Sonnenholzner con 29%, Jorge Yunda con 28%, Lucio Gutiérrez con 23% y Lenín Moreno 11%.

Mientras que un 42% de los ecuatorianos confía más en los partidos políticos de derecha y un 27% en los de izquierda.

En cuanto a la confianza a las instituciones del país, el 71% cree en las Fuerzas Armadas, un 53% en la Policía Nacional, un 33% en la Judicatura, 31% en la Contraloría y el Cpccs respectivamente, 28% en el CNE, apenas un 17% en la Justicia y un 12% de la población en la Asamblea Nacional.

De realizarse las elecciones presidenciales hoy, el 26% de los consultados votaría por Jaime Nebot, un 23% por el candidato de Correa, 19% por Guillermo Lasso, 17% por Jaime Vargas y apenas un 5% por Otto Sonnenholzner. En Quito la mayor intención va hacia Jaime Vargas con un 25%, le sigue el candidato de Correa con 24%, Lasso con 21% y Nebot con 16%. Pero en Guayaquil Nebot tiene un 36%, el de Correa un 23%, Lasso un 16% y Vargas 8%. (PMB)