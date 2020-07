1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 73% (12 Votes)

Byron Pacheco, exgerente jurídico de la Empresa Pública de Transporte del Municipio de Quito, presentó el martes 30 de junio, una denuncia en contra del exasambleísta Andrés Páez, por presuntos diezmos y extorsiones.

En Frontalmente, Páez comunicó que se ha presentado en la Fiscalía, para ponerse a orden de las autoridades, y ya ha designado un jurista para su defensa. "La denuncia está en curso (...) Ya se va cumplir la primera diligencia-este viernes 3 de julio- con una rapidez inusitada, pero que no me molesta, lo mejor es que se resuelva este asunto".

"Primero, publican un vídeo de un supuesto noticiero que no existe, un montaje que costó mucho dinero-tema que llama la atención- y se me acusa de haber solicitado diezmos, cosa que es imposible, porque yo no soy funcionario desde el 9 de noviembre del año 2016", dijo al tiempo que reiteró que él no ha incurrido en una situación de esa naturaleza y que "nunca" ha participado en ningún concurso del Municipio de Quito.

Cuestiona que luego Pacheco cambió la denuncia a extorsión, porque dice que alguien le ha pedido en nombre de Páez un dinero y él le ha mandado 300 dólares.

Páez señala que le llama la atención que el denunciante esperó 10 meses para presentar la denuncia.

Considera que ante todos los hechos de corrupción que vive el país, hay una intención de manchar a todos, para que nadie quede endeble de lo que ocurre. "Yo me voy a defender, porque tengo que dar cuenta al país y a mi familia".

"Durante 13 años he fiscalizado y presentado denuncias en la época más difícil (...) Cuando presenté denuncias contra Glas me persiguieron y hostigaron (...) hasta una bomba me pusieron en el carro", expuso.

Consultado sobre su futuro político, Páez confirmó que se defenderá por todos los medios, aunque reconoce que "de calunmia algo queda".

"El país está en su peor crisis, ahora va a saber quiénes son los verdaderos patriotas que estamos dispuestos no solamente a decir que sí vamos a salvar al país, la diferencia está en que sí vamos a decir cómo salvarlo (...) Más allá del cargo público, está mi amor a la Patria (...) Es como en la vida, cuando uno está jodido, ahí sabe quiénes son sus verdaderos amigos".