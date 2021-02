1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 27 Enero 2021

Carlos Sagnay estudió Ingeniería Química de Petróleos y un Máster en Administración de Empresas y Ciencias de Ingeniería, en Azerbaiyán y Ucrania. Ambos títulos están registrados en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Senescyt.

Carlos Sagnay, candidato presidencial por Fuerza Ecuador, tiene como base resolver la crisis política, económica, social, ética, moral y sanitaria. Como objetivo principal está resolver la situación económica de Ecuador; "porque sin dinero no nos movemos".

Asimismo, considera imperante la solucionar la crisis sanitaria, porque de esto depende el resultado económico. "Tenemos un déficit demasiado grande, alimentado por este y anterior gobierno (...) Es una bomba de tiempo, que si no se desactiva a tiempo, van a estallar", señala.

Dice que para que Ecuador pueda desarrollarse, se necesita combatir la pandemia por intermedio de la vacunación masiva de los ciudadanos ecuatorianos. "Por lo menos el 60 % de la población (10 millones de personas) mínimo, empezando por los más vulnerables (...) No hay ese dinero, creo que la única manera es endeudarse para la salud".

Señala que el principal problema es el déficit y la deuda, "mi objetivo es eliminar el déficit y reducir notablemente la deuda, y eso lo voy a hacer en el primer año. Luego de que haya resuelto esos problemas, entonces puedo pensar en bajar impuestos".

La agricultura

Promete plazos largos, construcción de carreteras y conectividad. Además, se va a benificiar con las bajas tasas de interés.

Subsidios:

Dice que siempre ha apoyado los subsidios, porque lo único que le llega a la gente pobre son los subsidios; el resto se lo roban los gobiernos. Considera que nadie debe ser excluido del subsidio.

Trabajo:

Sobre la creación de empleos de calidad en 2021, es una pregunta que incita a la mentira. Porque los gobiernos no crean empleo, a no ser que creen empleo en el sector público, porque los gobiernos manejan el sector público y no el privado.

Educación:

Quiere darle educación y conectividad a todos los ecuatorianos; dice que prefiere endeudarse con eso y no con la corrupción.

"Vamos a hacer de la conectividad un derecho para los ecuatorianos, porque quiero que la educación llegue a todos los rincones. Sé que me va a costar bastante, no he hecho las cuentas, pero estoy dispuesto a endeudar al país para educación y salud...", apuntó.

Delincuencia:

Dice que la gente se ha vuelto cínica y los ladrones de cuellos blanco son respetados y hacen parte de la sociedad.

"Vamos a endurecer las penas, eliminar el 2x1 y además introduciremos la cadena perpetua y pondremos a trabajar a los delincuentes para que se ganen su sustento diario, y ese presupuesto que hoy es para la alimentación de los delincuentes sirva para alimentación de los niños y los jóvenes", dijo.

Señala que la Fiscalía no es imparcial, porque no investiga la corrupción dentro del Gobierno de Moreno.

La sombra de Abdalá Bucaram

"Tengo mi conciencia limpia, siempre he sigo transparente y por esa razón fui calificado sin ningún cuestionamiento como candidato por Fuerza Ecuador", dijo.

Señala que no tiene amistad con Abdalá Bucaram; lo conocí en octubre, a quien si conozco hace 20 años es a su hermano menor Gustavo. "Abdalá quería ser candidato presindecial pero su arresto domiciliario no se lo permitió".