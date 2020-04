1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Viernes, 24 Abril 2020

Hay un manejo infame de la crisis económica dejada por el saqueo socialista.

Hay plata para pagar a los usureros de los bonos, pero no la hay para hospitales, médicos y enfermeras, para entregar fundas básicas de alimentos a los pobres, no hay para los miles de infectados del Ejército y la Policía, no hay para enterrar a los muertos.

¡SI NOS AGOBIAN CON IMPUESTOS PARA PAGAR LOS BONOS!