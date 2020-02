El País de España

Valores distintos. El 13 de agosto de 2019 se publicó la primera investigación en la que nueve mujeres acusaban al tenor de acoso. Una de ellas aseguró que Plácido Domingo le metió la mano por debajo de la falda y otras tres mantuvieron que las besó a la fuerza. “Siempre te estaba tocando de alguna forma, siempre besándote”. Otras tres docenas de profesionales contaron que fueron testigos del comportamiento sexual inapropiado de Domingo y de que perseguía a mujeres jóvenes impunemente. Domingo aseguró entonces que los relatos de esas mujeres eran “inexactos tal como se presentaban” y que “las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado”. Piropo mal entendido. Cuatro meses después, en diciembre, cuando ya eran 20 las denunciantes. Domingo matizó en una entrevista en EL PAÍS que el acoso “debe ser castigado en cada momento y en todas las épocas. A lo que yo me refería, como español, es que el uso del piropo, por ejemplo, qué buen traje traes, qué bien te ves, eso era algo que podías decir hace 30 años, incluso hace dos. Es que no se le puede decir nada a una mujer”. Mantuvo que nunca se había “sobrepasado, no va con mi educación ni con mi manera de ser. Tampoco he abusado de mi poder en ningún teatro”. La cantante de ópera Ainhoa Arteta le defendió: “Sé que no es un acosador, pondría la mano en el fuego”. Advertencias. El consejo era, según relataron muchas mujeres, “evitar la interacción con él a toda costa”. Si las invitaba a comer, debían evitar el alcohol y encontrarse siempre en un lugar público y a almorzar, nunca a cenar. Para no coincidir con el tenor tomaban medidas como no usar el baño más cercano a su despacho, pedir a otras cantantes o personal del teatro que las acompañaran y no contestar llamadas en casa. Rectificación. La conclusión de la investigación abierta ha conducido a Domingo a rectificar su posición y ha pedido perdón a las mujeres que le han acusado por “el dolor” que les causó, además de asegurar que acepta “toda la responsabilidad” por las acciones denunciadas en los últimos meses.