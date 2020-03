El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dio positivo en una prueba de coronavirus, según informaron fuentes del gobierno británico.

Johnson presenta síntomas leves y se encuentra en aislamiento, según las mismas fuentes.

Johnson seguirá a cargo del gobierno y del manejo de la crisis, según un comunicado de Downing Street, la residencia del primer ministro.

La prueba le fue realizada en su residencia por personal del servicio de salud británico (NHS).

En un tuit, Johnson dijo: "Durante las últimas 24 horas, he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus. Ahora estoy aislado, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencias mientras luchamos contra este virus", escribió Johnson en Twitter.

"Juntos venceremos esto".

El primer ministro británico fue visto por última vez el jueves por la noche, mientras aplaudía afuera de Downing Street para agradecer al personal del NHS.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri