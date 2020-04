1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 55% (2 Votes)

Miércoles, 01 Abril 2020

En la propuesta que el Departamento de Estado norteamericano hizo, en lo que llamaron “Marco para la transición democrática de Venezuela”, uno de los puntos más ruidosos de las dos “Garantías” es que “El alto mando militar (Ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el Comandante del Comando Estratégico Operacional -Ceofanb- y los otros comandantes) se mantiene durante la vigencia del gobierno de transición”.

Si ya en la institución castrense se agitaron las aguas, una vez que los Estados Unidos compromete al general Vladimir Padrino López en narcoterrorismo, más aun, y a varios niveles, cuando da a conocer la propuesta de que el Alto Mando se quede en sus cargos hasta que haya las elecciones libres. Varios militares activos y retirados manifestaron resistencia a esa propuesta.

Veamos las opiniones de varios altos oficiales retirados:

El general de División retirado (Ej) Rafael Ángel Montero Revette, quien fue Inspector General del Ejército y Ministro de la Defensa, considera que “EEUU hace esa propuesta solo para que los diferentes países del mundo sepan que se le dio una última oportunidad. Ellos sabían que Nicolás Maduro no la iba aceptar, y ahora EEUU puede actuar de otra forma de acción. Todos los planes están en la mesa. ¿Cuándo actuarán? No creo que pase mucho tiempo”.

Para el GD (Ej) Fernando Antonio Ochoa Antich, ex ministro de la Defensa y ex canciller, “el mensaje de (Mike) Pompeo (secretario de Estado de EEUU) y de (enviado especial para Venezuela del Departamento de Estado, Elliott) Abrams, es contradictorio con la decisión anterior de poner precio a las cabezas de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros líderes del chavismo. El anterior planteamiento tenía que ser acompañado de ciertas garantías personales. Si no se quería hacerlas conocer públicamente, se debió utilizar la vía secreta. Nadie se suicida en primavera. Ese siempre ha sido el problema del gobierno estadounidense; las contradicciones entre la Secretaría de Estado y la Defensa son históricas. En fin, creo que ese nuevo plan no logrará nada”.

El general de brigada Juan Antonio Herrera Betancourt, quien fue comandante de la Brigada Blindada del Ejército, dijo que “aceptar en un gobierno de transición la presencia del actual ministro de la Defensa, que fue acusado de narcotraficante, es una ofensa para ese gobierno. Lo conveniente en este caso es nombrar un nuevo Alto Mando, seleccionado en un acuerdo y que vaya con el criterio de que se busca una salida a una profunda crisis y no es una lucha política por el poder”.

Un general de la Guardia Nacional, que prefirió hablar sin que lo identificara, y a quien le preguntamos sobre lo dicho por EEUU, en cuanto a proponer que durante la transición el Alto Mando Militar actual continúe en el cargo, responde: “No creo que eso es lo que dicen, más aún siendo público y notorio la vinculación de ellos en hechos de corrupción, narcotráfico, terrorismo, legitimación de capitales, violación de DDHH, además de haber violado la Constitución y el Estado de Derecho”.

Considera este oficial retirado de la Guardia Nacional que “no sería aceptado por el pueblo de Venezuela ni por el grueso de las FANB, quienes no han reaccionado por el miedo y las amenazas que sobre ellos existen. El Alto Mando son 8 personas y los ocho jefes de REDI. Esas 16 personas son las que tienen secuestrado a Maduro”.

Padrino no puede quedarse

El mayor general retirado del Ejército y ex ministro Hebert García Plaza asegura que “el ministro Padrino López está descartado, porque recordemos que él tiene un proceso judicial abierto en los EEUU. Además, todas las promociones que están ocupando los cargos de comando, incluso el del Comando Estratégico Operacional, se van de baja en julio. Esa comisión que elegirá al presidente (interino) tendrá que nombrar un nuevo Alto Mando Militar porque el actual pasa a retiro, de acuerdo con la Ley. El Presidente y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada es quien puede prorrogar el tiempo de servicio activo, que en este caso, no les va a extender el tiempo de servicio”.

Considera, por otra parte, que ese AMM “que ha jurado fidelidad a Nicolás Maduro, por ética y ser coherente en su discurso, pues si Maduro es separado del poder, por una propuesta que vino del imperio, pues pidan la baja y pasen a retiro. La mejor oferta que hay para ellos dentro del documento del Departamento de Estado, es que si no obstaculizan el proceso, les quitarán las sanciones pero no que conserven los cargos”.

Un general de División, ex comandante de un componente de la Fuerza Armada, quien solicitó mantener su nombre en reserva, considera que mantener a los actuales integrantes del Alto Mando Militar es “negativo, altísimos riesgos, gravísimo e imperdonable error. En la mayoría del Tercer Mundo, las Fuerzas Armadas son un ‘actor político decisivo’. ¿Cuántos gobiernos militares ha tenido Venezuela? ¿Cuántos intentos de golpes militares políticos? ¿Cuántos EEUU, o Inglaterra?”.

Explica el alto oficial que “el Departamento de Estado no domina esta cultura militar de Venezuela. Lo adecuado es seleccionar al AMM entre los generales activos conocidos entre ellos, como políticamente opuesto al gobierno. Entre los activos las tendencias se conocen; en mi época sabíamos quiénes simpatizaban con el MEP, AD, COPEI, el MAS, entre otros, quiénes eran corruptos u honestos, y quiénes pensaban en los intereses de la Institución Militar”. (Infobae)