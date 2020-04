1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 01 Abril 2020



"El Minsa informa que se han detectado 1.323 casos de coronavirus en el país. Se trata de un aumento de un 8%. Hay 447 personas que recibieron el alta hospitalaria. Es el proceso natural. De los infectados, 198 pacientes están hospitalizados y 46 están en cuidados intesivos con respiración mecánica"

Aumento de contagiados

"Vamos tomando consciencia de que esta enfermedad es de cuidado. Los contagiados han aumentado 258 personas. La gran mayoría de esos nuevos infectados se contagiaron cuando salieron a hacer sus compras, al banco... y no mantuvieron la distancia mínima. Se contagiaron con una persona que tenía el virus pero no tenía síntomas. Uno puede contagiar o ser contagiado sin tener síntomas. Fueron 258 personas que se confiaron. Pesaron que no se iban a contagiar. Por eso es importante mantener el aislamiento social. Y si estás en tu casa y tiene el virus, no contagias a nadie"

Solidaridad

"Que esta curva empiece a descender depende de nosotros. Nosotros, como estado, nos preocupamos de tener más camas y más respiradores en hospitales, pero el contagio depende de la población. Una vez que esto se controle, la situación va a ser más manejable- Sigamos haciendo este esfuerzo. Es aquí donde tenemos que demostrar nuestra capacidad de trabajo en conjunto y nuestra solidaridad. Los que tienen y puede pasar esta crisis deben ayudar a los que no pueden. El virus afecta a todos, pero hay hogares que pueden resistir y otros que, sin asistencia, lo van a tener muy difícil"

Ayudas a los necesitados

"Felicito la iniciativa del alcalde de Lima. Ha puesto camas para dar techo a 150 personas que vivían en la calle. Es la solidaridad que queremos de todas las autoridades. Tenemos gente en todas las ciudades, en diferente porcentaje, que no tienen atención de nadie. Hay que dar apoyo a la sociedad que tiene problemas económicos. Hemos dado ayuda a más de 3,5 millones de hogares. Y si hay hogares que se han quedado fuera, vamos a aumentar el esfuerzo. Lo estamos trabajando con la Ministra"

Hogares ayudados

"Con esta norma estamos atendiendo a 3 millones de aportantes. El fondo de AFP tiene unos 6 millones. Es la mitad. Y de ellos, más de 1 millón puede retirar todo, ya que tiene menos de 2.000. Salió el Decreto de Urgencia 034: por acuerdo y aprobación del consejo de ministros, estamos aceptando que los afiliados al sistema de pensiones puedan hacer un retiro extraordinario de 2.000 soles. Queremos que este apoyo sea para los que no están en planilla"

Comando de operaciones Covid

"En la Villa Panamericana tenemos listas 900 camas, pero si ellos necesitan más, las pondremos. Ellos tienen toda la responsabilidad, y le darán las directrices al Ministro de Salud, Víctor Zamora"

"Hay una resolución ministerial por la cual se está formando un comando de operaciones Covid. Está formado por ocho personas y la doctora Pilar Mazzeti será la que liderará este equipo. Está formado por grandes expertos en esta materia. Tienen la autoridad para tomar las decisiones operativas que suponga esta enfermedad. Tiene que haber un trabajo ordenado. Y lo que decidan será de obligado cumplimiento para todas las instituciones"

"Decreto Supermo 013/2020. Lleva la firma del Ministro Víctor Zamora y la mía. Son medidas que necesita el sistema de salud en este momento tan difícil. Esto es sumamente importante porque necesitamos al personal, a la gente de la salud. Es un documento importante"

Pruebas

"Se está hablando de las pruebas. Hemos comprado y ya están aquí las pruebas rápidas. Se van a empezar a utilizar y se puede determinar más rapidamente que una prueba molecular. De estás últimas tendremos más la próxima semana, ya que son la base de los estudios. El gobierno chino nos ha comunicado que nos están enviando pruebas y material sanitario (guantes, termómetros, marcarillas...) y estamos intentando que esta entrega sea en el plazo más cercano".

Ayuda a la población que necesita salir

"También había llamado la atención que parte de la población que le estaba afectando más que al resto este aislamiento. A todos nos afecta. La naturaleza nuestra es salir. Pero pronto tendremos esa facilidad. Pero van a tener que cambiar nuestro hábitos, por lo menos hasta que no salga la vacuna. Todo para que no rebrote la curva. A esta gente, dentro de las posibilidades, vamos a ayudarles a que tengan una excepción como pueden ser niños hiperactivos o personas con capacidades diferentes"

Vuelta de las clases de forma remota

"El contenido lo descargas del Ministerio de Educación, y a los que no pueden hacerlo lo pasamos a través de los medios de comunicación o de los celulares. Es un proceso gradual, no vamos a generar una sobrecarga. Y lo que vamos a hacer en las zonas rurales es llevar el contenido a sus casas"

La educación también se está viendo afectada. Tenía un plazo de inicio que ya pasó, y tenemos que poner una fecha. Y será este lunes 6 de abril. No con la presencia de los alumnos en las áreas, porque no se puede, pero se va a hacer de forma remota. No hace falta que sea virtual, es decir, a través de internet. Hay familias que tienen las condiciones, pero no todas. Por eso, lo que estamos planteando es que eso llegaremos poco a poco". (AS)