Si un gobierno de América Latina quiere enviar un avión a China a recoger los insumos que ha comprado para combatir la pandemia de covid-19: ¿qué ruta, con escalas incluidas, debe tomar la aeronave para que el cargamento llegue a su destino sin que otro Estado se lo embargue en el camino?

Puede parecer uno de esos escenarios imaginarios que se plantean en problemas matemáticos, pero es una pregunta real a la que se enfrenta un gobierno, en concreto, el de Perú.

La emergencia sanitaria que se expande por el mundo ha convertido a productos como las mascarillas, los respiradores y los ventiladores mecánicos en bienes escasos y muy codiciados, y cada vez son más las autoridades que reportan haber sido víctimas de prácticas legales, aunque no muy decorosas, que han dejado a sus ciudadanos sin los artículos que necesitaban para poder afrontar la pandemia.

En Francia, se habla de una "guerra de las mascarillas", después de que se diera a conocer la noticia de que tres gobiernos regionales habían perdido pedidos ante compradores estadounidenses que ofrecieron pagar más y en efectivo.

El sábado, surgía una denuncia similar en Alemania y esta vez, apuntaba explícitamente al gobierno de EE.UU. Las autoridades del país europeo acusaron en un principio a Washington de "confiscar" en Tailandia un cargamento de 200.000 mascarillas comprado para la policía de Berlín.

"Consideramos que esto es un acto de piratería moderna. No se trata así a socios transatlánticos", dijo el ministro del Interior alemán, Andreas Geisel. "Incluso en tiempos de crisis global, no debería haber métodos del salvaje oeste. Insto al gobierno federal de Estados Unidos a cumplir con las normas internacionales".

La Casa Blanca rechaza que su país esté confiscando material fuera de su territorio ni entorpeciendo este tipo de operaciones.

"Últimos en la cola"

Alemania finalmente rebajó el tono, pero sin quitar el mensaje: las mascarillas, por las que ya había pagado, siguieron sin llegar a Berlín. Si países ricos como Francia y Alemania están teniendo problemas para adquirir insumos, ¿qué pueden esperar los países latinoamericanos?

"No me lo puedo ni imaginar", responde Manel Peiró, experto en el sector sanitario y profesor de la escuela de negocios española Esade.

"Aquí [en Europa], al fin y al cabo, no es un problema de que no haya dinero para comprar los productos si no que ha habido una demanda brutal y la capacidad de ofrecer los productos era limitada. Pero muchos de estos países tienen el mismo problema que los europeos, con el añadido de que no tienen dinero para pagar lo que les están pidiendo", explica.