Detalles Publicado el Martes, 14 Abril 2020

El número de muertos por coronavirus en la Gran Manzana (Nueva York) ya sobrepasan los 10.000 luego que este martes las autoridades de Salud hicieron una revisión de las cifras e incluyeran a por lo menos a 3,700 personas que fallecieron antes de que le hicieran las pruebas del COVID-19, y por eso no habían sido contadas.

Las nuevas cifras de fallecidos fueron reveladas este martes, justo cuando los contagios alcanzaron ya los 202,208 casos en el estado, 110,465 en los cinco condados de la ciudad de Nueva York. Y aunque la curva de propagación se mantiene a la baja, el alcalde Bill de Blasio dio una noticia, que calificó como muy positiva. El mandatario anunció que Nueva York producirá sus propias pruebas de coronavirus, ante la falta de respuestas del Gobierno federal, que todavía no da luces sobre la ayuda que la Gran Manzana y el Estado solicitan en materia de suministro de pruebas.

“Dijimos que si las personas pueden hacerlas en todo el mundo, ¿por qué nosotros no, si nunca lo hemos hecho antes?”, Dijo De Blasio. “El espíritu de batalla ha crecido en los últimos días entre los neoyorquinos, que nunca se rinden, y aquí estamos haciendo cosas inpensables… mientras el Gobierno federal nos responde, el mercado tratará de hacer los suministros que necesitamos para defendernos”.

El Alcalde criticó duramente a la Administración Trump, afirmando que “Washington nunca nos dio una respuesta clara” sobre la dotación de kits de prueba del coronavirus, al tiempo que insistió en que hacer pruebas de detección del virus a la población, es la única manera para que las cosas vuelvan a la normalidad cuando se reduzcan considerablemente los índices de contagio.

De Blasio manifestó que espera contar muy pronto con 400,000 kits de prueba, entre los producidos en la Gran Manzana y otros que adquirirá en los próximos días.

El mandatario local dijo que a partir de mayo, la ciudad producirá 50,000 kits de prueba de coronavirus con ayuda de compañías, universidades y trabajadores de la ciudad de Nueva York. “Significa laboratorios comerciales e instituciones académicas en esta ciudad que trabajan juntas para producir kits que se componen de tres partes: hisopos nasales, una solución líquida y tubos”, dijo De Blasio.

El Alcalde destacó de paso que la empresa Area Diagnosis, basada en Indiana, donará 50,000 pruebas de COVID-19 a la Gran Manzana y luego se sumará a las labores de suministro para los cinco condados.

“Ellos confirmaron que pueden producirlos regularmente para la ciudad de Nueva York”, anunció el Alcalde, quien agregó que a partir del lunes la Ciudad comprará 50,000 kits semanales a esa compañía.

De Blasio advirtió que inicialmente la producción local será de unos 30,000 kits semanales, luego pasará a 100,000 hasta cumplir la meta de 250,000.

“La Ciudad pronto podrá confiar” en 100,000 pruebas por semana entre los diferentes esfuerzos de producción local y las compras de Aria Diagnostics.

“Eso es solo el comienzo. Por primera vez tendremos un suministro importante de pruebas verdaderamente confiable. Es un gran paso adelante y una gran noticia”, dijo el Alcalde, advirtiendo que pese a los esfuerzos promovidos en la Gran Manzana es necesario de el gobierno federal haga su parte y proporcione más pruebas.

De Blasio también anunció que la Ciudad ya aumentó la producción local de equipos de protección medico, como protectores faciales y batas quirúrgicas. “Actualmente están produciendo 240,000 protectores faciales por semana, que crecerán a 465,000 por semana para el 24 de abril, dijo el alcalde. El próximo objetivo será producir 620,000 por semana”, dijo el mandatario. “Esto es particularmente importante para proteger a quienes están salvando nuestras vidas”.

Cuomo duda del plan del Alcalde

A pesar de la confianza con la que el Alcalde hizo el anuncio, el gobernador Andrew Cuomo, con quien De Blasio tuvo un roce el fin de semana por el tema de la reapertura de las escuelas, una vez más salió a criticarlo y se mostró pesimista de que el plan del jefe de la Gran Manzana funcione.

“¿Que si yo creo que vamos a ver ese número (de kits de pruebas) en materia de producción?: no”, dijo Cuomo asegurando que muy seguramente en poco tiempo las empresas que han manifestado su interes en producir las pruebas aumentarán los precios y pidiendo a FEMA que se encargue de eso y no los gobiernos locales o estatal.

“Ya aprendimos la lección, yo ya vi esa película. Nos va a costar más dinero con empresas privadas. Van a enriquecerse con eso, mejor informémonos del viejo modelo y dejemos que FEMA lo haga… démosle a cada nivel de gobierno las funciones que deben jugar”, advirtió Cuomo.

“Trump no es un rey”

El Gobernador mencionó además que no está de acuerdo con la postura asumida por el presidente Trump, quien dijo que como jefe de Gobierno nacional es la autoridad encargada de decidir sobre cuándo se levantarán las restricciones de la cuarentena y se reabrirán los negocios. Trump quiere hacerlo tan pronto como el 1 de mayo.

“Estamos bajando el promedio de infección, pero si actuamos de manera diferente, esto va a aumentar correspondientemente y si reabrimos las cosas muy rápido, y no anticipamos las consecuencias, va a ser peor… si abrimos vamos a afectar el progreso que hemos logrado en una semana. No estamos fuera de peligro todavía” , dijo Cuomo, advirtiendo que a pesar de ello no quiere enfrentarse en una batalla con Trump. “Aquí no habrá pelea, no voy a dejar que eso pase, quiero que trabajemos juntos (…) pero el Presidente no tiene autoridad total. Yo soy el Gobernador. La frase de que tiene autoridad total no es correcta, es equivocada y viola la Constitución”.

Cuomo fue más allá y dijo que al hablar de semejante manera, desconociendo la autoridad de los estados, Trump parece como si fuera la cabeza de una monarquía.

“No puedo apoyar esa proclamación, como si el fuera un rey. El rey tiene total autoridad, pero no es el caso y por eso su frase no se puede aceptar, pero repito, no voy a pelear. No voy a caer en esa pelea (…) la conversación inteligente que tenemos que hacer es ver quien hace que y cómo hacemos las pruebas” , agregó el Gobernador.

El mandatario estatal mencionó de paso que aunque la curva de contagios se sigue manteniendo aplanada, lo que es ” buen indicador”, le duelen mucho las muertes diarias, especialmente los casos de pacientes que terminan siendo entubados, donde solo un 20% tiene chances de salvarse.

Asimismo, dijo que otra preocupación, es la situación que se vive en unidades cuidadoras de ancianos, donde los contagios se han disparado, al igual que las muertes. En las ultimas 24 horas hubo un aumento superior al 50%, ya que los decesos en esos lugares pasaron de 69 a 133, y los tres días anteriores han estado por encima de 130 casos diarios, lo que representa el 20% del total de las muertes. (eldiariony.com)