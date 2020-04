Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anunció que este viernes 24 de abril, conversó con su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno.

A través de su cuenta de Twitter señaló que había tenído una gran conversación con Moreno. "Les enviaremos los tan esperados respiradores, los cuales fabricamos recientemente y les ayudaremos de otras maneras. Ellos están peleando fuertemente contra el coronavirus".

Moreno agradeció a Trump por la ayuda de "la que hemos hablado esta mañana. El apoyo de EEUU en otros temas será también crucial para superar la triple crisis que atraviesa Ecuador: sanitaria, económica y social".

Great conversation with President Lenin Moreno of the Republic of Ecuador. We will be sending them desperately needed Ventilators, of which we have recently manufactured many, and helping them in other ways. They are fighting hard against CoronaVirus!