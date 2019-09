1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Septiembre 2019

La madrugada de este jueves, 5 de septiembre del 2019, la Fiscalía y Policía Judicial allanaron el domicilio de un perito informático, en el norte de Quito.

La Fiscalía informó que contó con la orden de un juez para realizar este operativo de “forma urgente” y para recabar información por el presunto delito de fraude procesal.

Según la entidad, el perito “habría incorporado información engañosa en su hoja de vida para tratar de inducir al engaño a las autoridades y a la ciudadanía”.

En cambio, el perito aseguró que esta investigación por fraude procesal inició tras un informe técnico que entregó de forma particular en el caso Ola Bini, quien está procesado por

el presunto delito de acceso no autorizado a sistemas informáticos. “No me quisieron entregar la orden judicial y tampoco me dejaron llamar a mi abogado, quedé en total indefensión”, dijo el perito.

La Fiscalía en un comunicado aseguró que en el 2017, la Corte Nacional de Justicia ya dispuso una investigación contra él por el mismo ilícito, en el caso Odebrecht. (El Comercio)