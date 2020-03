1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Sábado, 28 Marzo 2020

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, pidió este sábado no saturar de tareas a los estudiantes durante la emergencia sanitaria e indicó que no hay ningún peligro de perder el año por no estar asistiendo a clases, sino al contrario, es el momento de fortalecer los conocimientos en casa con las tareas.

"La idea es que la familia se relaje e interactúe con las actividades académicas que deberían ser creativas y no tener contener una mayor complejidad", dijo al agregar que se requerirán materiales ni impresión de guías.

Mencionó que hay un ingreso regular de 200 mil usuarios al sistema de educación en línea.

Por otro lado, afirmó que no existen despidos de maestros y recordó los nombramientos permanentes que entregó el Gobierno, "proceso que fue reconocido internacionalmente".

Creamer aclaró que hay contratos que cesan el 15 de abril, "no son despidos", al tiempo que explicó que esta cesación estaba contemplada en el contrato que los docentes firmaron al momento de ingresar a laborar. (PMB)