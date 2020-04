El Universo de Guayaquil

Lunes, 06 Abril 2020

En poco más de una hora, el 16 de marzo pasado, se evacuó en la Corte Nacional de Justicia una audiencia reservada en la que los abogados de las procesadas en el caso Sobornos 2012-2016, Pamela Martínez y Laura Terán, junto a la fiscal general, Diana Salazar, dieron a conocer los alcances del acuerdo de cooperación eficaz firmado entre estas partes para este proceso.

Esta fue la etapa previa a que los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, parte del Tribunal de Juicio que analiza el delito de cohecho por el que son investigadas 21 personas, resuelvan si son o no culpables no solo Martínez y Terán, sino también el resto de los procesados y qué penas emiten contra ellos. Por ello, las defensas de las exfuncionarias de la Presidencia indicaron la información que se entregó en este caso y los impactos que tuvo.

El 5 de marzo pasado, la fiscal Salazar, en sus alegatos de cierre, acusó en calidad de autores directos del delito de cohecho a 19 personas, entre exfuncionarios y empresarios. Para todos ellos más el expresidente Rafael Correa, a quien se acusó de autor mediato, Salazar pidió la máxima pena y que se le sume un tercio de esta porque el delito se cometió con la agravante de ser en “pandilla”.

Con relación a Martínez y Terán, la Fiscalía solicitó a los jueces que en atención a los artículos 491 y 493 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se les imponga una pena reducida en el 90 %.

Justamente la audiencia reservada del 16 de marzo pasado sirvió para verificar el cumplimiento de lo establecido en los acuerdos entre las dos cooperadoras y Fiscalía.

El artículo 491 del COIP explica que “se entenderá por cooperación eficaz el acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables o sirvan para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad”.

Durante el proceso, Martínez reconoció haber escrito once cuadernillos y libretas en los que se encontró información sobre recursos entregados a varios de los procesados; mientras que Terán dijo ser la encargada, por orden de Martínez, de registrar los movimientos de recursos en efectivo y con cruce de facturas que habrían existido entre funcionarios y empresarios.

En la audiencia de juicio la mayor parte de acusados restó importancia a la información de las libretas de Martínez, señalando que no fueron escritas en los años que supuestamente se produjeron los hechos. Sobre los registros de las computadoras de Terán, los abogados de los procesados dijeron que no se tenía la certeza de que no habían sido manipulados. Incluso la defensa de Correa, Fausto Jarrín, comentó que tenía en su poder un disco duro original con la información real de las computadoras y buscó que se anexe al proceso como prueba nueva, pero el Tribunal no dio paso al pedido.

Adolfo Cadena, defensa de Martínez, rechazó los señalamientos contra su clienta e insistió en que ella solo obedeció órdenes de sus superiores. Aseguró que todo lo dicho por Martínez ha sido comprobado durante el proceso y espera que el Tribunal dé paso a la pena solicitada por Fiscalía.

En lo que respecta a la concesión de beneficios de la cooperación eficaz, descritos en el artículo 493 del COIP, se explica que el fiscal del caso propondrá al juzgador una pena no menor del 20 % del mínimo de la fijada para la infracción en que se halle involucrado el cooperador. En casos de alta relevancia social y cuando el testimonio permita procesar a los integrantes de la cúpula de la organización delictiva, el fiscal solicitará al juzgador una pena no menor al 10 % del mínimo de la pena fijada para la infracción contra la persona procesada que colaboró.

La concesión de este beneficio, se indica en la norma, estará condicionada al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo de cooperación según la naturaleza y modalidades del delito, las circunstancias en que se lo comete y la magnitud de la cooperación proporcionada, así como las condiciones personales del beneficiado. Los detalles de la cooperación eficaz son reservados.

Al término de la audiencia reservada del mes pasado, los integrantes del Tribunal no emitieron ninguna resolución.

La decisión que tomen los jueces en estos dos casos será escuchada mañana, junto a la de los demás acusados.

Esa fue la fecha notificada por los integrantes del Tribunal para reinstalar la audiencia en la que darán a conocer su sentencia oral. (El Universo)