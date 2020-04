1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 13 Abril 2020

“Suena bien para titular, pero no se ajusta a la realidad. El duro momento que vive Guayaquil nos necesita unidos. Ya habrá tiempo para las diferencias políticas. No es hoy”, afirmó la ministra María Paula Romo, al referirse a la frase ‘Déjenos manejar la ciudad; déjennos si ustedes no han podido’, referida por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, en una entrevista publicada por El Universo el pasado sábado, en la que defendió su plan de aislar la ciudad por sectores, entre otros temas.

En un diálogo mediante mensajes de WhatsApp, la noche del sábado y mientras atendía reuniones, Romo descartó que el Gobierno vaya a acoger el planteamiento de Viteri.

Ella pide que el Ministerio de Salud identifique las zonas con más casos en la urbe para cerrarlas con toque de queda total. Que se hagan pruebas rápidas y mediciones de temperatura y a los positivos se los pase a centros de aislamiento. El Municipio dotaría de víveres para toda la zona aislada y la desinfectaría.

“Más que posible o no, es inconveniente. Explico punto por punto: las pruebas rápidas no son diagnósticas, no sirven para identificar enfermos sino quienes ya estuvieron expuestos al virus y por lo tanto pueden ya salir del aislamiento. Estas pruebas no son para saber a quién aislar”, indicó.

Agregó: “En el mundo entero, la recomendación médica es que el aislamiento de los pacientes positivos se haga en casa. Los coliseos o lugares que se han acondicionado son para pacientes intermedios y así no saturar hospitales con pacientes que no lo requieren. Los albergues, por otro lado, son para que puedan permanecer personas en condición de calle”.

Reiteró que las pruebas rápidas no son diagnósticas. “Servirán en su momento, según los planes que está desarrollando el Ministerio de Salud, para saber en qué sectores se puede flexibilizar el aislamiento y volver a actividades”.

Pero el aislamiento no se cumple en varias zonas de Guayaquil. ¿Se ha pensado reforzar los controles? Además, el tiempo pasa y la gente va a reaccionar por el encierro y desobedecer, se le preguntó a la ministra de Gobierno.

“Sí, todo el tiempo reforzamos controles y seguimos aplicando sanciones. Hoy mismo (sábado) ha disminuido mucho la circulación por la restricción de circulación de todas las placas para actividades particulares. A pesar de todo esto, seguiré siempre insistiendo en que no hay control suficiente sin disciplina y colaboración de la población”, respondió.

En la gráfica que acompaña a esta nota se evidencia, por ejemplo, que en la Trinitaria, en el sur, grupos de decenas de personas se concentran en varios sitios sin acatar la disposición de cuarentena domiciliaria.

Otros temas de Guayaquil

Sobre los altos precios que ciudadanos imponen a medicinas y artículos de primera necesidad, Romo, señaló: “(Se hicieron) más de mil operativos en Guayaquil y hay 50 detenidos. Entre ellos quienes dicen tener la cura al COVID-19 o medicina milagrosa. Además de estas intervenciones, en flagrancia la Policía levanta partes de los casos que llegan a su conocimiento para que Fiscalía pueda emprender investigaciones penales, pero es alarmante la cantidad de delitos y estafas”.

Romo anunció en días pasados que el Gobierno iba a fijar precios para las funerarias y cementerios que han elevado los costos sin control. “La autoridad reguladora de este sector es Arcsa, que hoy (sábado) respondió oficialmente al COE, pidiendo ayuda de industrias para poder establecer parámetros. Espero que esté listo mañana al final del día”, dijo Romo. (El Universo)