1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 13 Abril 2020

El líder del Partido Social Cristiano (PSC) - Madera de Guerrero, Jaime Nebot, junto al bloque parlamentario, alcaldes, prefectos y presidentes de las Juntas Parroquiales, han expresado un rotundo no a la creación de más impuestos para -según el Gobierno- poder enfrentar la crisis sanitaria y económica. En cambio, han presentado una propuesta para salir de la crisis que si no es considerada están dispuesto a consultar en las urnas al pueblo ecuatoriano.

"Solidaridad sí". El comunicado reza: "La solidaridad no es una opción, es una obligación ética, que no cabe que se imponga por ley o decreto. Ese es la posición de esa agrupación política".

Ante la pandemia y sus consecuencias en el mundo de hoy, solamente Hungría y Ecuador proponen extraer dinero de las empresas, trabajadores y consumidores, el resto de países proponen lo contrario: no más impuestos, bajar intereses y aumentar la liquidez, reestructurar pasivos, generar estímulos y facilidades para la inversión y consumo.

En el comunicado se señala que "parece que algunos no comprenden que el antiguo orden mundial ha sido substituido por uno muy distinto en el campo político, administrativo, económico, financiero y social. Es absurdo pretender extraer dinero de negocios y personas que no pueden vender, cobrar ni pagar en las actuales circunstancias. ¡Esa no es la solución, ni inmediata ni a largo plazo!".

Nebot propone, entre otras medidas, para generar liquidez inmediata: pedir o presionar para que la empresa privada que no lo haya hecho, haga donaciones de valores relacionados con las inversiones y utilidades que tienen en el Ecuador y constituyan su propio fideicomiso.

También reorientar íntegramente el Presupuesto General del Estado. Suspensión del pago de la deuda externa hasta llegar a un acuerdo con los acreedores.

Se incluye en el documento la venta de cartera petrolera y eléctrica.

Pide se suprima los subsidios al contrabando y a las personas pudientes.

Obtención de nuevos créditos en los mercados internacionales.

Concretar concesiones y alianzas público privadas.

Dar por terminado los contratos del sector público cuyos plazos vayan venciendo.

En su parte final de comunicado dicen que votarán en la Asamblea Nacional sin condiciones, pero lucharán para que otras organizaciones comportan esta posición y la apoyen.

"Si esto no sucede, con la urgencia que la precaria situación que vivimos demanda, iremos directamente al pueblo para que se busque y obtenga su prosperidad imponiendo su criterio a través de una consulta popular de iniciativa ciudadana", concluye el comunicado.

¡Solidaridad sí, impuestos no! Fórmulas de liquidez. Compromiso de cambio hacia la prosperidad y el empleo. https://t.co/TPBqhpOBds — Jaime Nebot (@jaimenebotsaadi) April 13, 2020