Detalles Publicado el Viernes, 24 Abril 2020

Entrevista al canciller de la República, José Valencia.

El presidente Moreno dijo que se inició una campaña diplomática para enfrentar el covid-19. ¿En qué consiste?

Consiste en buscar distintas vías y modos de cooperación internacional para el Ecuador en su lucha contra el covid-19. En primer lugar está la cooperación bilateral. En segundo término, cooperación con organismos internacionales como ONU, OPS y la OMS. También es importante no descuidar al sector privado, a organizaciones no gubernamentales que se han activado en la pandemia. No solo se trata de donaciones de insumos médicos, de bioseguridad, sino también lograr asistencia técnica, intercambio de conocimientos y asesoría.

¿Se tiene ya un balance?

Tenemos 210 acercamientos en total, varios ya se han concretado y hay ciertas iniciativas importantes a futuro. La Secretaría de la ONU lanzó un plan para asistir a los países sobre covid-19, también ha creado un fondo fiduciario y varios mecanismos de asesoría y estamos con ellos trabajando. Otros ámbitos han sido explorados por el Ministerio de Finanzas, fondos especiales específicos del FMI, del Banco Mundial, para enfrentar el covid-19.

¿Se puede cuantificar esta ayuda?

Es muy difícil hacer una cuantificación al 100%, decir tanto dinero cuesta esto. Por ejemplo acabamos de recibir una donación confirmada del Gobierno Chino que llega mañana (viernes); son 58 cajas, pesan 600 kilogramos, trae 5000 mascarillas, 1 000 trajes de protección, gafas de seguridad, guantes desechables, etc. No hay un precio, simplemente es una donación y no preguntamos al donante cuánto le costó. Es un gesto que recibimos con agradecimiento y son muestra de solidaridad y amistad.

¿Cómo fue acercarse a la Unión Europea?

La Unión Europea (UE) va a considerar al Ecuador por la situación específica de nuestro país, ya que fue uno de los dos primeros donde se detectaron casos de coronavirus. Ante esto la UE ha tenido una aproximación muy positiva. Se van a direccionar recursos por aproximadamente 7 millones de Euros para el combate del coronavirus y apoyar programas estatales ecuatorianos que van en ese sentido.

Anteayer tuve reunión con agencias de ONU y el coordinador residente en Ecuador: está definido un grupo de trabajo, un equipo país, donde hay USD 46 millones identificados en programas y proyectos. En el Ecuador recibimos con los brazos abiertos cualquier donación. Ayer, por ejemplo, una cadena de supermercados coreanos donó USD 20 000 que se dirigirán al programa Dale una mano sin dar la mano que conduce e MIESS.

¿Fue difícil hablar con la UE, después del incidente del cierre del aeropuerto de Guayaquil?

Es un asunto del pasado. Ellos han comprendido fue una situación excepcional, que se explica por la presión de las circunstancias, Guayaquil ha recibido un embate terrible de la epidemia, el terrible trauma que ha significado el haber adaptado el sistema de salud para un influjo inesperado de pacientes. En esas circunstancias ocurrieron los hechos. Es mejor pasar la página, mirar hacia adelante, pensar que lo que corresponde ahora es arrimar el hombro. (El Comercio)