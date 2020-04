1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 60% (3 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 24 Abril 2020

Quito no está libre ni fuera de peligro, así lo afirmó el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien advirtió que en cualquier momento la curva puede dispararse en la capital.

Por eso, el burgomaestre señala que han tomado previsiones de hospitales temporales e incluso armado cinco morgues móviles "pero es una situación que ojalá nunca pase".

Yunda señaló que al existir sectores que no pueden adquirir las mascarillas, el cabildo ha comprado un millón de estos implementos con el fin de ser entregados a esta población vulnerable.

Al ser consultado sobre las encuestas que están a su favor, aseguró que no tiene tiempo para pensar en cálculos políticos o electorales, pues ahora toda su atención está enfocada en atender la emergencia sanitaria. “Todos los días me levantó como creyente pidiéndole a Dios que me permita servirle a la ciudad”.