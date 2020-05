1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 15 Mayo 2020

Raúl Delgado, Presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), aseveró este viernes 15 de mayo, en entrevista con Radio Sucesos, que el presidente del Ecuador no es María Paula Romo, sino Lenín Moreno y "queremos sentarnos a dialogar con él".

"No tener miedo a dialogar. Nunca nos avisaron a los alcaldes que iban a entregarnos la responsabilidad de decidir el color del semáforo", dijo.

A su juicio, las personas no deben ser sancionadas por no usar mascarilla. "No tiene sentido, los municipios deberíamos adquirir mascarillas y entregarles a los ciudadanos. Debemos culturalizar a las personas".

"Vamos a comprar 1.000 pruebas para hacerles a los trabajadores de mercados. Al pasar a amarillo, el transporte público podrá trabajar con el 30 %, todos los transportistas tendrás que hacerse pruebas y sino contamos con pruebas suficientes, regresaremos a rojo", dijo sobre el cambio de color en Paute.