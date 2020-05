1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 35% (2 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 15 Mayo 2020

El asambleísta de CREO, Fernando Flores, solicitó este viernes 15 de mayo, a la Contraloría General del Estado, que realice un examen especial a los 137 asambleístas, sus asesores y asistentes, para que no metan a todos en el mismo saco de la corrupción: "No es justo que paguemos todos por la culpa de algunos".

"Todos los día me voy creyendo que he visto lo peor, me doy cuenta que pueden surgir nuevos acontecimientos que llaman la atención, principalmente porque quienes son los responsables del peor atraco que ha recibido Ecuador, hoy nos quieran dar clases de moral y ética", dijo.

Por otro lado, enfatizó en la necesidad de impulsar a las pequeñas y medianas empresas "puesto que estas generan trabajo: 7 de cada 10 empleos vienen del sector privado y emprendedor.

Señaló que la bancada de CREO apoyará la Ley de Apoyo Humanitario. "Debemos darle una salida al Ecuador, pues su situción es crítica. Esto no se trata de discusiones politiqueras, sino de lo que requiere el país".