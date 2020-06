1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 11 Junio 2020

Cristian Jurado, abogado de Jocelyn Mieles, reiteró este jueves 11 de junio, en entrevista con Pichincha Universal, que su defendida no conocía del proceso penal que enfrentaba su novio, Daniel Salcedo.

La justificación del jurista es que ella trabajaba como modelo e influencer y según él "estas personas no lo saben. Ella no está en la obligación de conocer las actividades de su pareja, ella solo sabía que lo estaban acusando de algo, pero si él le dice que es mentira, ella no tiene conocimiento legal para saber la investigación que incluso es reservada".

Explicó que la Fiscalía intenta acusarla de fraude procesal, pues, supuestamente, Mieles habría ayudado a su novio a huir.

Sin embargo, el jurista aseguró que ya se desmostró que eso es verdad; ya que ella se encontraba en el vuelo que se siniestro en Perú, porque pensó que iban a festejar su cumpleaños. "Ella aceptó porque existió la confianza, ella vive otra realidad".