Publicado el Jueves, 25 Junio 2020

'Apelo al corazón de los miembros de la Corte, permitan que mi madre pueda salir a despedir a mi papito. Ellos se amaban con locura y lo harán hasta la eternidad. La verdad saldrá a la luz', con este mensaje la hija de Carlos Luis Morales, exprefecto del Guayas, fallecido el 22 de junio de un infarto fulminante, publicó una carta de su padre a su madre.

La misiva fue publicada en una cuenta de Twitter que se le atribuye a Micaela Morales Arcos, hija del fallecido dignatario. “Quiero que todos sean testigos del amor que mis padres se tenían, no era algo de este mundo sino de lo eterno. Esta es la última carta que le escribió a mi mamá antes de fallecer. Les deseo un amor así, hasta el último aliento”.

El texto de la carta publicada por la hija de Morales se detalla a continuación:

"¡Sandra amor mío! los días son tan largos, las tardes interminables, y las noches no duermo, esta casa solo me recuerda a ti. No hay un lugar de ella que no la haya disfrutado contigo. Hoy domingo 14 no me aguanté más y necesitaba escribirte (te extraño). No te imaginas cuánto. Mis lágrimas han inundado nuestra cama, mis gemidos en la noche son para perdirle a Dios que esto pase rápido, veo las fotos, huelo tu ropa, pero... no existe consuelo alguno. Estoy leyendo la Biblia, salmos que calman, pero trato de pedir mucha paz y sabiduría para tomar las mejores decisiones. Estoy luchando, seguiré luchando de pie, con mi cabeza bien alzada, porque yo y tú no le hemos robado jamás nada a nadie, y eso lo sabe Dios, que él mira los corazones de las personas y las acciones. Sé que desde mañana comienza una lucha que no sé cómo terminará, solo le pido a Dios que me ilumine, y estoy bien tomado de la mano de él para que guie mis pasos. Es un enemigo fuerte, no será fácil, pero esto es peleando, si me tienen que sacar, me sacarán muerto, como cuando estaba en una cancha, la voy a pelear y tengo fe en Dios que nos va a ayudar".

En otro mensaje, Micaela, hija menor del fallecido Carlos Luis Morales, recordó a su papá, con un tierno mensaje en que lo semeja a un ángel que se une a otros en el cielo.

"Dios me regaló la bendición de poderte llamar papá, ahora eres mi ángel. Este es el Carlos Luis Morales que me llevo en el corazón. Fuiste un campeón en todo lo que te propusiste, el campeón llega al cielo para liderar el ejercito de ángeles como lo hizo aquí en la tierra.Te amo", dicta el mensaje.

