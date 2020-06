1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 30% (5 Votes)

Jueves, 25 Junio 2020

El expresidente de la República, Rafael Correa, quien tiene dos órdenes de prisión preventiva, afirmó este jueves 25 de junio, que le gustaría ser candidato a la Vicepresidencia en las elecciones del 2021.

"Si me dejan, seré candidato a la vicepresidencia de la República. No es momento de hablar de candidaturas, pero lo mío está prácticamente definido, por eso tratan de evitarlo. Si me permiten seré candidato, veremos si eso ayuda a una victoria electoral tengo que estar ahí, por mi patria y por mis compañeros perseguidos. Nosotros somos gente honrada, los corruptos son los que nos persiguen", señaló en una rueda de prensa virtual para cuestionar la recomendación de la Contraloría del Estado al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Correa reiteró que es un perseguido y que el informe de la Contraloría busca impedirle participar en las elecciones, eliminando el movimiento al que se adhirió."Nos persiguen por pánico, antes nos perseguían por odio, ahora por pánico".

Sin embargo, dijo que “prácticamente” está definido que participará en los comicios del 2021 para el cargo de vicepresidente.

Enfatizó que existe “dolosamente” un cambio en las recomendaciones de los informes sobre la verificación de firmas de movimientos políticos. Mientras que en el primer informe, de 2019, la Contraloría dice que el CNE debe vigilar la situación jurídica de cuatro movimientos políticos, entre ellos, Fuerza Compromiso Social, en el segundo informe de seguimiento, de 2020, cambian la recomendación a: “dejar sin efecto la personería jurídica de los cuatro movimientos”.

“Es decir ya no es vigilará, sino que (la Contraloría) ya le está ordenando inconstitucionalmente al CNE la eliminación”, reprochó.