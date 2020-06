1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 42% (5 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 25 Junio 2020

"Reconocemos la labor de la Controlaría que transparenta el trabajo de las autoridades. Nosotros tuvimos una primera auditoría del sistema informático de recolección de firmas y cumplimos con la recomendación de vigilar el estatus jurídico de las organizaciones políticas", manifestó este jueves la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

En tanto, le preocupa la manera en cómo han sido notificados sobre esta nueva auditoría. "Ayer, en el Pleno del CNE avocamos conocimiento de la última recomendación de Contraloría, pero debemos seguir el debido proceso sustentando de manera técnica y jurídica cada paso, y después tomar una decisión en marco de la Ley".

Atamaint explicó que las decisiones del Pleno del CNE son privativas de la función electoral y eliminar cuatro organizaciones políticas es un tema que se debe analizar con mucha prolijidad porque podría afectar los derechos de terceros. "Debemos garantizar los derechos políticos de todos los ecuatorianos", comenta.

"Hay que hacer las cosas a través del debido proceso. Las organizaciones políticas tienen el derecho de defenderse, sin embargo la auditoría no va hacia ellas, sino al sistema informático del CNE", agrega.

En principio, es competencia exclusiva del CNE el decidir sobre la participación de las organizaciones políticas, pero están escuchando a expertos y constitucionalistas externos sobre este caso. Además, dijo, acudirá a la Fiscalía para rendir su versión porque Ninguna persona debe pagar por delitos de terceras personas. Entregaremos toda la información que sea necesaria, enfatiza

En entrevista por @teleradioec reiteré que el Pleno del @cnegobec cumplió con la recomendación de la Contraloría. Lo que actualmente sugiere es un planteamiento distinto, la eliminación de una organización política es competencia privativa de la Función Electoral. @jimmyjairala. pic.twitter.com/hR5x9E6xVc — Diana Atamaint (@DianaAtamaint) June 25, 2020

Por otro lado, denunció que está sufriendo hostigamiento por parte de un dirigente político a través de redes sociales. "He vivido este tipo de descalificativos hace algún tiempo y no podemos permitir que continúe esto". Al respecto, mencionó que "Diana Atamaint no va a permitir que se violente la voluntad popular por capricho de un partido político. Nosotros nos debemos al país y vamos a defender la democracia y la transparencia de las elecciones".

En otro orden de ideas, manifestó que hicieron una propuesta de modificación en el calendario electoral para beneficiar las elecciones primarias de las organizaciones políticas, sin afectar las fechas originales de las elecciones, porque son tiempos que necesita el Tribunal Contencioso Electoral. De igual forma se está trabajando para tener un presupuesto ajustado, teniendo la claridad de que los elementos de bioseguridad y la logística estén contemplados para el día de las elecciones en 2021.

"Cuando termine mis funciones en el CNE me iré contenta, con la conciencia tranquila de haber cumplido con mi deber y haber ejercido los valores que me enseñaron mis abuelos y mi pueblo", concluyó. (PMB)