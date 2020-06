1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 40% (3 Votes)

Jueves, 25 Junio 2020

"Me imagino que como no le alcanzaron los plazos en el caso Sobornos, salió el contralor a pedir la eliminación de organizaciones políticas, metiéndose en las funciones del Consejo Nacional Electoral y afectando las elecciones", expresó este jueves el político Paúl Carrasco, al asegurar que lo que quieren es ganar las elecciones por descarte.

A su juicio, quieren "sacarnos y que queden solo los candidatos que ellos para que parezcan unas elecciones limpias al estilo chavista y así tapar la corrupción". "Lo más grave es que quienes votan por el alargue son los ligados al gobierno, AP, FE, Democracia Sí, CREO y me parece que Sociedad Patriótica".

Denunció además que el consejero Luis Verdesoto le llamó para pedirle que apoyara mover el calendario electoral, por lo menos unos 20 días, porque la justicia no iba alcanzar a juzgar a Rafael Correa y sin sentencia en firme podría ser candidato. "Yo no soy correísta, que quede claro, pero no puedo apoyar algo así".

"El tema aquí es como ganar las elecciones sin Correa, pero no ven que a él hay que ganarle en las urnas. Nos ponen este tema para eliminar partidos, quedarse ellos en el poder y hacernos pensar que estamos eligiendo democráticamente", concluyó. (PMB)

