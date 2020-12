1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 10 Diciembre 2020

El convenio se suscribió en el auditorio del Consejo Nacional Electoral.

Es un programa que se mantiene por 15 años y que busca la inclusión de sectores prioritarios en el ejercicio del voto. Este año, este sector creció 7% en el padrón.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), la Federación Nacional de Operadoras en Taxis del Ecuador (Fedotaxi) y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) firmaron un convenio para facilitar el transporte para el programa ‘Tienen derecho a votar’, que se cumplirá durante los comicios de febrero a escala nacional.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, aseguró que es una muestra de solidaridad dentro de la campaña que busca incentivar el sufragio de personas con discapacidad. “Si no hay inclusión, no hay democracia; si no trabajamos por una sociedad equitativa e igualitaria, no hay democracia”, dijo Atamaint.

Este convenio permitirá movilizarse a las juntas receptoras del voto a 653 personas con una discapacidad igual o mayor a 75% y de más de 50 años de edad. En este programa se han registrado 323 hombres y 330 mujeres en las 24 provincias.

Será Fedotaxi la que provea de la movilización a través de 344 unidades en 172 rutas. El programa voto en casa facilitará la implementación de 4.385 mesas de atención preferencial en 4.276 recintos electorales.

Apoyo institucional

Xavier Torres, presidente del Conadis, manifestó que es un programa que lleva 15 años en ejecución y que ha permitido al Ecuador ser pionero en la participación de personas con discapacidad para que tengan la posibilidad de acceder al voto.

Recordó que, en las elecciones seccionales de 2019, estuvieron empadronadas 395.588 personas con discapacidad, de las cuales ejercieron el voto 298.966 ciudadanos. “Eso significa un ausentismo del 24,42%. Pero hay que tomar en consideración que es un ausentismo bajo ya que la votación de las personas con discapacidad no es obligatoria”, aseguró Torres.

Añadió que las cifras demuestran que la personas con discapacidad están interesadas en la toma de decisiones a través de los procesos electorales, por lo que es fundamental mantener programas como Tienen derecho a votar.

Para los comicios de febrero están empadronadas 426.738 personas de esas condiciones, lo que significa un crecimiento del 7%. “Esto justifica el trabajo que vamos a realizar para poder movilizar a la mayoría de personas con discapacidad que se inscriban bajos los parámetros que hemos establecido en coordinación con el CNE”, aseguró.

Por su parte Jorge Calderón, presidente de Fedotaxi, aseguró que para los taxistas que participan de esta iniciativa es un privilegio contribuir al proceso electoral con enfoque en la atención a sectores prioritarios. Añadió que, a parte de la capacitación, el CNE brindará la información de las rutas.