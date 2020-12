1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 10 Diciembre 2020

La Comisión de Participación se reunirá para analizar la incorporación de sugerencias.

En la Asamblea Nacional se cerró el segundo debate del proyecto de Ley de extinción de dominio, que busca recuperar bienes mal habidos o de dudosa precedencia, como una manera de luchar contra la corrupción.

Sin embargo, el texto no se sometió a votación. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea y ponente del informe, Raúl Tello, manifestó que su Mesa legislativa sesionará mañana para entre todos incorporar al texto que será votado los insumos que se presentaron en el transcurso del debate.

Ofreció también que el informe con los cambios lo remitirá a la Presidencia de la Asamblea hasta el sábado para que pueda ser conocido por el Pleno la próxima semana, antes de salir al receso legislativo.

De esta manera, Tello hace uso de una reforma a la Ley de la Función Legislativa, aprobada pero no vigente, que permite al ponente del informe de proyecto de Ley pedir la suspensión del punto del orden del día para que la Comisión analice la incorporación de los cambios sugeridos.

“Yo quiero ratificar lo que he venido manifestando de manera reiterada. He sido uno de los que ha expresado el desacuerdo con que el ponente de un proyecto de Ley se convierta en determinado momento en el dueño de la normativa y en el único autorizado para tomar o no en consideración las opiniones y observaciones realizadas por los legisladores”, dijo.

El presidente de la Asamblea, César Litardo, comentó que confía en que se recojan los criterios expresados en el debate de todos los legisladores. Litardo se comprometió a, una vez recibido el informe para la votación, mantener una reunión con los jefes de bancadas para que haya un respaldo unánime.