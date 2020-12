1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 22 Diciembre 2020

El director nacional de Unidad Popular y candidato a asambleísta, Geovanni Atarihuana, rechaza la posibilidad de que se postergue la primera vuelta electoral de las elecciones generales de 2021, fijada para el 7 de febrero.

El dirigente político criticó que el Gobierno decrete un nuevo estado de excepción y toque de queda, porque considera que están interfiriendo con la campaña electoral.

Alertó que estas medidas, más allá de evitar contagios con el virus de la pandemia, lo que buscarían es aplazar, suspender el proceso electoral, porque, si no es así, no entiende por qué el Ejecutivo no tomó a tiempo las medidas para enfrentar la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

