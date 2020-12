1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 28 Diciembre 2020

La analista política, Paulina Recalde, considera que el proceso electoral ha transcurrido en el marco en el que se ha desarrollado el presente período de gobierno, en un marco de incertidumbre, de crisis democrática, institucional.

"Lo que ha hecho (el Gobierno) es agudizar aún más el estado de ánimo de pesimismo que ha sido el marco de este periodo de Gobierno. El 95% de la población de Quito y Guayaquil, cree que el país va por el camino equivocado", apuntó en entrevista con Pichincha Universal.

En su opinión, el acuerdo suscrito entre las autoridades de los organismos electorales no termina de resolver la pelea, porque, si bien es cierto que se fijó que no se postergará el proceso electoral, todavía no se sabe si Álvaro Noboa será candidato presidencial o no, ya que no hay una papeleta oficial.

Por la situación que atraviesa el país, "la demanda que tenga la población respecto a la candidaturas, será más profunda sobre qué alternativas brindan para enfrentar el Ecuador en covid todavía".

Señala que las cifras que tienen en Perfiles de Opinión, en la ciudades de Quito y Guayaquil, solamente el 10% califica de 'Buena' la gestión del presidente Moreno. Respecto a la credibilidad, el 7% dice que cree en el presidente Moreno, el 90% no cree.

