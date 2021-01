1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 04 Enero 2021

He tenido la capacidad de siempre mantenerme dentro del respeto a la leyEl exfuncionario fue sentenciado hoy por peculado; antes fue por cohecho. Solís se encuentra prófugo de la Justicia, al igual que Rafael Correa.

Walter Solís, exsecretario del Agua en el Gobierno de Rafael Correa, fue encontrado culpable en el grado de autor del delito de peculado, por lo que recibió una sentencia a ocho años de prisión y al pago de 2’218.000, junto a otro de los sentenciados, Marco Rodas, por concepto de devolución del perjuicio ocasionado al Estado.

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia estuvo integrado por Dilza Muñoz (ponente), Iván León y Daniella Camacho, quienes ratificaron el estado de inocencia de otros cuatro procesados. Pero en relación a tres de ellos, Jorge Maruri y Jorge Bernal, los jueces dispusieron a la Fiscalía General que inicie las investigaciones por presunciones de enriquecimiento ilícito privado no justificado e infracciones tributarias. Y que se investigue a Lorena Benalcázar por presunto cohecho entre ella y la empresa Old System, por un aparente préstamo no justificado, empresa que guarda alguna relación Jorge Maruri.

El antecedente

Es la segunda sentencia que se dicta contra Solís, quien se encuentra prófugo de la justicia, radicado en los Estados Unidos. La primera condena, también a ocho años de prisión, se dictó por cohecho agravado en el caso Sobornos. En ese proceso los jueces lo consideraron coautor del delito, que lo cometió cuando se desempañaba como Ministro de Transporte del correísmo.

Mientras que el peculado lo habría cometido por uso de recursos públicos para el pago de honorarios de abogados privados, con un perjuicio para el Estado de 2’450.000 dólares, según argumentó la Fiscalía durante la audiencia de juicio.

En su momento, la fiscal, Diana Salazar, aseguró que la prueba pericial, testimonial y documental demuestra que Solís abusó de su autoridad y aprobó el informe jurídico favorable para dar cumplimiento con la liquidación de valores de la mediación entre la actual Secretaría Nacional del Agua y la empresa francesa.

A Solís se le juzgó con el Código Penal anterior, vigente a la fecha del cometimiento del delito. Por eso los ocho años de prisión, ya que el actual Código Orgánico Integral Penal sanciona el peculado con prisión que va de 10 a 13 años.

