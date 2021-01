El Universo de Guayaquil

Domingo, 17 Enero 2021

La difusión de los resultados de los comicios nacionales del 7 de febrero de 2021 podría conocerse en menor tiempo debido a la nueva modalidad de votación en listas cerradas o en 'plancha' de las dignidades pluripersonales, como son los candidatos a asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y de los parlamentarios andinos.

Las reformas al Código de la Democracia vigentes desde febrero del 2020 establecieron una nueva forma de votación para elegir a las dignidades pluripersonales, en una modalidad de "listas cerradas y bloqueadas", más conocida como "voto en plancha", en la que el elector marca la casilla de la lista de la organización política o alianza de su preferencia.

Este mecanismo se retomó después de 23 años. Con el retorno a la democracia (1979) la elección se hacía a través de listas cerradas; pero, en la asamblea constituyente de 1997 se modificó la Constitución y los ciudadanos podían seleccionar a los candidatos de su preferencia de una lista o entre las listas.

En ese contexto, en los comicios del domingo 7 de febrero, los electores deberán marcar el casillero de la lista de su preferencia en listas cerradas. Si escoge a sus candidatos entre listas diferenciadas, anulará su voto.

Esta mecánica en el sufragio será una ventaja para el Consejo Nacional Electoral (CNE), que podrá difundir los resultados del escrutinio en menor tiempo.

Así lo consideró el consejero electoral José Cabrera, quien explicó que la votación para asambleístas en 'plancha' "va a agilizar el proceso de conteo".

Una primera muestra se conocerá en el simulacro electoral nacional del Sistema Informático de Escrutinios y Resultados (SIER), que se realizará este domingo.

"El voto en plancha va a agilizar el proceso de conteo y se observarán los tiempos aproximados en los que se podrían tener los resultados (de las votaciones)", explicó.

Pese a ese escenario, el CNE aún no ha decidido si ampliará el horario para evitar contagios de COVID-19 debido a posibles aglomeraciones ciudadanas.

Una vez que la Procuraduría General del Estado notificó al Consejo de que es su potestad definir si amplía o no, los consejeros analizan jurídicamente la factibilidad, ya que el Código de la Democracia establece que la votación se realizará desde las 07:00 hasta las 17:00. Y la propuesta es que empiece a las 07:00 y culmine a las 19:00.

El vicepresidente Enrique Pita reconoció que esto podría llegar a tener un impacto en la entrega de resultados. Pero a lo que sí afectará es a los resultados del conteo rápido.

"Posiblemente no tenga un impacto en la entrega de resultados finales, más allá de los atrasos por efectos del ingreso de información. Lo que sí va a tener un retraso es el conteo rápido, porque este se realiza sobre actas escrutadas oficiales y eso va a atrasar en dos horas más el proceso de escrutinio", afirmó.

Esteban Ron, analista político, recordó que el voto por listas cerradas, conocido también como "voto político", permite al elector optar por una organización política y torna al escrutinio más rápido.

Ejemplificó que en el caso de los votos de asambleístas por una circunscripción, los miembros de las juntas receptoras del voto (JRV) se tardaban porque en lugar de cuatro votos había cinco y no sabían cuál anular si el último o el primero, o se anulaba todo. También se complicaban en cuadrar la cantidad de votos válidos, nulos y blancos.

Ahora, con la elección en plancha se les facilitará la lectura de la papeleta y el conteo final.

A su criterio, el simulacro permitirá conocer el tiempo que tardará el escrutinio y además, saber si los miembros de las juntas están "capacitados para cumplir esa tarea".

José Cabrera afirmó que los equipos informáticos se encuentran en funcionamiento y el personal electoral está capacitado.

"Todos estos temas se verán en el simulacro. Y, en caso de una contingencia, se observará cómo se procederá", dijo.

La semana anterior, el pleno del Consejo conoció un informe de una comisión interna que alertaba a los consejeros de varios retrasos en asuntos contractuales para la actualización y renovación de los sistemas informáticos, que podrían afectar el funcionamiento del SIER.

Sin embargo, Cabrera anotó que están 'listos' para enfrentar este simulacro.

Detalló que el Centro de Datos Alterno (CDA) -que se requiere para respaldar la información- funcionará en Guayaquil y será la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) la que prestará el servicio.

Lo que no se pudo realizar es renovar los servidores. "No fue posible el alquiler de los servidores. Los tiempos no nos dieron ni para alquilar ni para comprar. Pero se hizo un contrato con la empresa que dotó de los equipos, de tal manera que nos den el soporte hasta agosto. Hay un ofrecimiento del PNUD (Programa de las Naciones Unidas) de donarnos dos servidores, pero con los equipos que tenemos estamos listos para salir al proceso electoral", apuntó el vocal. (El Universo)