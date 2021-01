1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 20% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 22 Enero 2021

Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, manifestó que en el gremio de galenos existe una alta preocupación por las inconsistencias del Ministerio de Salud Pública respecto a las vacunas, al afirmar que la aplicación será “a cuenta gotas”, pues esto podría provocar un resistencia mayor al Covid-19.

"Empezar a vacunar de esta manera, cuando el protocolo dice que para lograr la inmunidad del rebaño debemos vacunar por lo menos al 60% de la población en el menor tiempo posible; esto es nada", cuestionó en entrevista con Pichincha Comunicaciones.

Sobre la conformación de un Comité de Transparencia del Plan de Vacunación contra la COVID19, el Dr. Carrasco señala que "no tiene sentido" que el Gobierno haya optado por expertos que no están especializados en epidemiología.

"No hay camas, estamos saturados (...) El Hospital Carlos Andrade Marín tiene afuera, en las salas #covid sentados a los pacientes con un tanque de oxígeno alado porque no tienen camas (...) No hay camas ni en hospitalización, ni UCI, están colapsados", alertó.