Detalles Publicado el Sábado, 30 Enero 2021

El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta una nueva crisis, ahora generada por los problemas de movilidad que podrían tener unos 12.000 electores ecuatorianos residentes en el exterior de los 410.239 empadronados para las elecciones nacionales del 7 de febrero.

Debido a la pandemia del COVID-19, los países tienen vigentes restricciones como el aforo, toques de queda y cuarentena que están afectando la organización del proceso electoral ecuatoriano.

Hasta el momento los problemas se están suscitando en Panamá, en donde hay registrados 599 electores; en Perú, 927; 93, en Nicaragua; y 10. 993, en Venezuela, de acuerdo con los datos del CNE, que suman 12.612.

El Gobierno de Panamá comunicó oficialmente a la Embajada de Ecuador que "no es viable" autorizar este evento electoral, debido a que los domingos rige una cuarentena total para evitar el incremento de contagios.

El embajador en ese país, Galo Enríquez, informó el jueves que en las últimas semanas gestionó ante el Estado panameño la autorización, pero "no la brindó".

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, reconoció que este es "otro problema" que están enfrentando, porque el voto en el exterior está "teniendo serias dificultades, por efectos de la pandemia como aforos, restricciones de movilidad... Tenemos serios problemas para llevar a cabo el proceso", comentó.

La autoridad detalló que además de Panamá, se pronostican problemas en Perú por la declaratoria de estado de emergencia hasta el 14 de febrero; en Nicaragua no se está "permitiendo la realización" del proceso. En Venezuela "hay problemas porque no se pueden asignar recursos".

Según datos oficiales, son 410.239 ecuatorianos empadronados para estos comicios en las tres circunscripciones del exterior.

En América Latina, África y el Caribe son 30.355 electores; en Europa, Asia y Oceanía 253.035; y, en Estados Unidos y Canadá 126.849.

En las últimas horas los consejeros y el canciller Luis Gallegos están manteniendo reuniones para encontrar salidas, pues según Pita la elección no se puede postergar y tendría que efectuarse con las "limitaciones existentes".

El consejero José Cabrera recordó que los kits electorales y técnicos ya se están enviando a estas circunscripciones, y que irán tomando las decisiones pertinentes, aunque se resignó a que el Estado ecuatoriano deberá "respetar lo que decidan otros países".

Para Medardo Oleas, extitular del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, esto complicará el escrutinio de la jornada del domingo, mientras no se tengan los resultados del exterior.

"Si no tenemos escrutados todos los votos, no se puede convocar a la segunda vuelta electoral. Si no se dan las elecciones, el CNE deberá volver a fijar otra fecha para que el Gobierno panameño o de otros países den la autorización", indicó.

A esto se suma, opinó, que habrá que esperar que los paquetes lleguen hasta las delegaciones porque deben pasar por aduanas y una serie de etapas, que podrían incidir "en varios sitios tanto, porque no llegó el material o porque hay restricciones".

El internacionalista Mauricio Gándara expresó que a nivel diplomático el Ecuador "no puede imponerse" en otro país y deberá "respetar" las medidas sanitarias vigentes.

"Esto va a traer mucha cola en cuanto al número de votantes que acudirán a sufragar. El voto en el exterior se va a reducir porque no llegan los paquetes y por las restricciones", afirmó. (El Universo)