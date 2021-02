El Telégrafo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 31 Enero 2021

"El 'aporte préstamo' del que habla alias Uriel para una campaña presidencial en Ecuador". Así titula un artículo de la revista colombiana "Semana", que publicó un informe con el que señaló la existencia de archivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según la publicación, estos documentos dejarían en evidencia que esa agrupación habría aportado $ 80.000 para la campaña presidencial de Andrés Arauz, candidato de la Unión por la Esperanza (UNES).

"Los primeros análisis de estos mensajes arrojan que Uriel estaría hablando de la campaña de Andrés Arauz Galarza, exministro del Gobierno de Rafael Correa y candidato presidencial en Ecuador por el movimiento Centro Democrático y la plataforma UNES. Arauz Galazar, de 35 años, es considerada la ficha del expresidente para tratar de volver al poder", resumió la publicación colombiana.

La investigación de Semana partiría de información que sería parte de computadores secretos incautados al abatido comandante del ELN, Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel.

En los datos descubiertos durante la pericias no solo se hablaría del financiamiento a la campaña para el movimiento respaldado por el expresidente Rafael Correa, sino también de la planificación del asesinato de los hijos del expresidente colombiano, Álvaro Uribe.

La revista menciona la existencia de decenas de archivos con las comunicaciones de Uriel que demostrarían el interés de dicha organización guerrillera en la campaña para el candidato Arauz, quien participa en las elecciones del domingo 7 de febrero.

"En sus reportes a la cúpula del ELN, Uriel informa de un millonario "aporte préstamo" económico a por lo menos una campaña. En un mensaje dirigido a Felipe y Guillermo, contactos del ELN en Ecuador, Uriel les escribe: "Quisiera me contaran del capital entregado al binomio para el señor de la mariposa del sur MS, después de la cumbre mundial de internacional progresista (...) Los comuneros nos informaron de una inversión de $ 80.000 entregados a ustedes en barbacoas", detalló la revista colombiana.

En los siguientes párrafos del artículo, los archivos dan cuenta de que el dinero sería empleado para "iniciar la idea de negocio con los aliados y que nuestro éxito depende de apoyar la esperanza".

El artículo explica que -dentro de los primeros análisis de estos mensajes- Uriel habría hecho referencia a la campaña de Andrés Arauz.

En otra de las comunicaciones, Uriel emitió otro mensaje en el que menciona al “amigo del cinturón”. Las autoridades colombianas señalaron que estaría refiriéndose al expresidente Correa.

Hasta este sábado 30 de enero, el candidato presidencial no se ha manifestado sobre la publicación. No obstante, las afirmaciones de Semana tuvieron una inmediata reacción por parte del exmandatario Correa.

En su cuenta de Twitter el expresidente refirió que es una "campaña sucia internacional. Ya no son las FARC, sino el ELN", y adjunto el hashtag "Están Desesperados".

"¡Qué bajo que ha caído Semana desde que cambió de dueño!".

En una nota relacionada, la revista colombiana indicó que tomó contacto con Correa para pedir su versión. Según Semana, el expresidente señaló que esas afirmación son una “patraña más”.

La publicación indicó que el exmandatario, quien se encuentra en calidad de prófugo por una sentencia de ocho años en el caso Sobornos, aseguró que no conoce al guerrillero.

“No sé quién es Uriel, no sé de qué me hablan. Cuando tenía claras opciones de ganar en Ecuador en 2006 sacaron que me financiaron las FARC”, dijo ante el medio colombiano.

En medio de la difusión del artículo, la tarde de ayer, Luis Verdesoto, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la entrega gratuita de pruebas PCR de parte de la alianza UNES.

La denuncia se presentó por "infracción electoral grave", por los hechos registrados en tiendas de campaña de la candidatura correísta en Tulcán y Quito.

En declaraciones a Primicias, Verdesoto señaló que apenas tengan denuncias formales y documentos sobre este presunto aporte será investigado. “Si existen pruebas concretas de supuestos préstamos, es mi obligación como funcionario público a cargo de la vigilancia del proceso, de presentar una denuncia”, dijo. (El Telégrafo)